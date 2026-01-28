Traumatizálta Robert Ficót az amerikai elnök, Donald Trump mentális állapota, amiről a szlovák kormányfő kettejük január 17-i Mar-a-Lago-i találkozóján bizonyosodott meg első kézből. Minderről a Politico számolt be, a lap szerint Fico az uniós vezetők múlt heti csúcstalálkozója alkalmával, egy informális megbeszélésen fejtette ki az aggodalmait vezető uniós tisztségviselőknek, akiket a Politico nem nevezett meg.

A híradás szerint Fico a „veszélyes” jelzővel illette azt, ahogy Trump viselkedett a floridai találkozón. Az egyik forrás szerint Fico arról számolt be, hogy egyenesen „traumatizálta” a Trumppal való találkozás, és azt is mondta, az amerikai elnökkel kapcsolatban, hogy az úgy viselkedett, mint akinek elment az esze.

A Politicónak öt európai diplomata beszélt az ügyről, a lap szerint azonban egyikük sem volt ott azon az informális megbeszélésen, ahol Fico a Trumppal kapcsolatos aggályairól beszélt, ők is azoktól a személyektől értesültek minderről, akik Fico szavait hallhatták. A lapnak nyilatkozó források közül négyen az Európai Unió különböző tagállamainak kormányait képviselték, az ötödik személy pedig egy magas rangú EU-tisztviselő volt.

Az üggyel kapcsolatban keresték a szlovák miniszterelnököt, ő azonban nem reagált a megkeresésre, nem úgy a Fehér Ház. Szóvivője, Anna Kelly kijelentette, ez az egész „teljes mértékben álhír névtelen európai diplomatáktól, akik megpróbálnak relevánsak maradni. A Mar-a-Lagóban tartott találkozó pozitív és produktív volt.” Ehhez tette hozzá egy szintén nem megnevezett amerikai kormánytisztviselő, hogy ő maga nem emlékszik arra, hogy Trump és Fico találkozóján kínos jelenetek vagy párbeszédek zajlottak volna.