Trump visszavonta egy ország meghívását a Béketanácsba

Donald Trump amerikai elnök visszavonta Kanada meghívását a csütörtökön megalakult Béketanácsba, ami ismét kiélezheti a két szomszédos észak-amerikai ország közötti feszültséget, írja a BBC.

Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt.

Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz

– írta.

Trump nem indokolta meg a döntését, de Carney a héten figyelmeztetett az Egyesült Államok által vezetett globális rendben történt törésre.

A miniszterelnök korábban egyébként arról beszélt, hogy elvi alapon elfogadná Trump meghívóját, de nem fog fizetni az országa a Béketanácsba kerülésért. Az amerikai elnök ugyanis jelezte, hogy az állandó tagoknak évi egymilliárd dollárt kell majd letenniük azért, hogy finanszírozzák a tanács működését.

A Fehér Ház közlése szerint több mint 60 ország kapott meghívót a testületbe, és 35-en már alá is írták a csatlakozási nyilatkozatot. Így tett Orbán Viktor is.

A Trump-Carney szócsata

Donald Trump a davosi beszédében Grönlanddal összefüggésben hozta fel, hogy Kanada rengeteg ingyen ajándékot kap az Egyesült Államoktól, és hálás lehet ezért. Trump szerint ugyanis a Grönlandra tervezett rakétaelhárító rendszer, az Aranykupola Kanadát is védené.

Kanada az Egyesült Államok miatt van életben. Gondolj erre, Mark, amikor legközelebb nyilatkozatot adsz ki

– fogalmazott az elnök.

Másnap Carney újságíróknak azt mondta, Kanada nem az Egyesült Államok miatt van életben, „hanem azért, mert kanadaiak vagyunk.”