Kövér László támogatja Donald Trump jelölését a Nobel-békedíjra

Filep István / MTI
admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 21. 15:12
Filep István / MTI
Kövér László, az Országgyűlés elnöke is aláírta azt a kezdeményezést, amely Donald Trump Nobel‑békedíjra jelölését javasolja. A levél szerint az amerikai elnök diplomáciai eredményei jelentősen hozzájárultak a globális béke előmozdításához.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok Képviselőháza, valamint az izraeli Knesszet elnökének kezdeményezéséhez, amely Donald Trump Nobel‑békedíjra jelölését indítványozza.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott, a Nobel-bizottság tagjainak címzett levélben a kezdeményezők úgy fogalmaztak: a modern történelemben először fordul elő, hogy a világ különböző részeiről származó parlamenti elnökök egyhangúlag jelölnek egy rendkívüli vezetőt, Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnökét, akinek a béke iránti elkötelezettsége szerintük alapvetően formálta a világot.

A levél szerint Trump elnök közszolgálati pályafutása során következetesen a béke előmozdításán dolgozott, a párbeszéd és a diplomáciai megoldások erősítését, valamint az elvszerű globális vezetés kialakítását tartva szem előtt.

A béke iránti elkötelezettség kézzelfogható eredményei között sorolták fel egyebek mellett a Gázára vonatkozó húszpontos béketervet, az Ábrahám-megállapodásokat, az India és Pakisztán közötti fegyverszünetet, a Thaiföld és Kambodzsa közötti tűzszünetet és békeszerződést, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda közötti megbékélést, az Azerbajdzsán és Örményország közötti békemegállapodást, a Szerbia és Koszovó közötti gazdasági normalizációt, valamint az Egyiptom és Etiópia közötti feszültségek enyhítését.

Trump „kivételes államférfiúi képességekkel” rendelkezik

A kezdeményezők hangsúlyozták: ezek az eredmények Trump elnök kivételes államférfiúi képességeiről és rendhagyó bátorságáról tanúskodnak, és a modern történelem legjelentősebb diplomáciai sikerei közé sorolhatók, amelyek révén hosszú ideje fennálló konfliktusok kezelésére nyílt lehetőség.

A Nobel‑békedíj alapelveire hivatkozva abbéli meggyőződésüknek adtak hangot, hogy 2025-ben senki sem tett többet a béke előmozdításáért, mint Donald Trump. Hozzátették: úgy vélik, kevesen – ha egyáltalán bárki – járultak hozzá ilyen mértékben a béke ügyéhez, ezért szerintük Trump méltó a kitüntetésre.

Ennek megfelelően terjesztették be a jelölést, megerősítve, hogy Trump elnök diplomáciai eredményei jelentős lépést jelentenek a béke megteremtésének irányában, és így méltóvá vált a Nobel-bizottság legmagasabb elismerésére – áll az MTI-hez eljuttatott levélben.

Trump békére törekvő céljainak ugyanakkor ellentmond, hogy éppen minden áron meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államoknak.

