Elefánt tartja rettegésben az embereket a kelet-indiai Dzsárkhand állam több falujában. A szabadon kóborló állat eddig legalább 22 ember haláláért tehető felelőssé.

A halottak között négy gyermek is van, köztük egy nyolc hónapos csecsemő. Volt olyan család, amelyben négy embert ölt meg az állat.

A gyilkosságok többsége éjszaka történt, amikor a lakosok a mezőkön és pajtákban tárolt terményeket őrizték, ami Indiában vidéki területeken bevett gyakorlat – írja a Sun brit bulvárlap. Ezért a környéken élők közül többen háztetőkön alszanak, a fák tetején keresnek menedéket, amikor leszáll az éjszaka.

Fél családdal végzett az állat

Egy 34 éves áldozatot munkahelyéről hazatérve, otthonának közelében támadta meg az elefánt, egy 62 éves férfi a mezőn őrködött, amikor végzett vele az állat. Ugyanezen az éjszakán a szomszédos faluból származó 42 éves férfi a háza mellett aludt, ekkor taposta agyon az elefánt.

Egy férfit egy hat- és egy nyolcéves gyermekével együtt ölt meg az állat, felesége a sérült kétéves kislányával együtt menekült el, csak később tudta meg, hogy férje és két gyermeke meghalt.

Az indiai hatóságok hajtóvadászatot indítottak, a cél, hogy sikerüljön megtalálni és elkábítani az elefántot, mielőtt újra támadna.

Az elefánt vélhetően párzási időszakban van, emiatt megnövekedett tesztoszteronszint, agresszió jellemzi. A hatóságok szerint az állapot akár 20 napig is eltarthat.

Az Outlook India cikke szerint az elefántok támadásai miatt bekövetkező emberi halálesetek nem ritkák a térségben, de ilyen magas számú haláleset egyetlen régióban és ilyen rövid időn belül még soha nem volt példa: a 22 haláleset 9 nap alatt következett be.