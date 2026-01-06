24 óra leforgása alatt mindkét exférjét agyonlőhette egy nő Floridában

Gyilkossággal vádolnak egy nőt az Egyesült Államokban, aki a gyanú szerint mindkét exférjét lelőtte egy napon belül – írja a Daily Star.

Az 51 éves Susan Avalont december 18-án gyanúsította meg a floridai Manatee megye seriffhivatala, miután az előző nap halálos kimenetelű lövöldözés történt az állam Bradenton nevű városában. A brit bulvárlap szerint a rendőröket azután értesítették, hogy egy 54 éves férfit a saját otthona ajtajában hasba lőttek.

A férfi, akinek a személyazonosságát nem közölték, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani, ahol végül bele is halt a sérüléseibe. Azt viszont még el tudta árulni a rendőröknek, hogy szerinte az exfelesége támadt rá.

Avalon és az exférje 11 évig voltak házasok, és a rendőrök szerint a nő 4000 dollár – 1,3 millió forint – gyerektartással tartozott a férfinak.

Étellel csalogathatta ki a volt férjét

A nyomozás jelen állása szerint Avalon úgy csalogatta ki a férfit az ajtóhoz, hogy ételt vitt neki az egyik népszerű amerikai pékségláncból, majd amikor a férfi az ajtóhoz ért, akkor rálőtt – számolt be a True Crime News. A pékség biztonsági kamerájának felvételei szerint Avalon nem fizette ki a rendelést, és az nem az ő nevére szólt.

A támadás idején ráadásul az áldozat 15 éves lánya is otthon volt, és állítólag még a lövéseket is hallotta, illetve azt is látta, ahogy egy álarcot viselő személy elmenekül egy ezüst Honda Odyssey-val.

A rendőrség a jármű rendszámát Avalon otthonáig követte, ahol a kiérkező nyomozók azt látták, ahogy a nő fehérítővel próbálja eltüntetni a nyomokat az autóból.

Saját magát buktathatta le a másik ügyben

A True Crime News szerint, amikor a rendőrök beszélni akartak vele volt férjéről, akkor Avalon kapásból azt kérdezte tőlük, hogy

Melyikről?

Ez a válasz arra késztette a nyomozókat, hogy ellenőrizzék a másik exférjének az otthonát is. A tampai házhoz érve pedig azt látták, hogy az ingatlan ajtaja fel van törve, bent pedig egy lelőtt férfi holtteste fekszik a földön.

A nyomozók most úgy vélik, hogy Avalon először a Tampában élő exférjét lőtte le, majd elment a pékségbe, mielőtt Bradentonba hajtott volna, hogy a másik exférjével is végezzen.

Susan Avalont egyelőre csak a brandentoni ügy kapcsán vádolták meg előre megfontolt szándékkal elkövetett emberöléssel – amiért akár halálra is ítélhetik –, de a tampai ügy kapcsán valószínűleg további vádakkal is szembe kell majd néznie.