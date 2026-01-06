ali hameneidonald trumpirántüntetések
Jöhet az amerikai beavatkozás? Iránban legalább 35 tüntetőt öltek meg már a hatóságok

MTI / EPA / Legfõbb iráni vezetõ hivatala
A legfõbb iráni vezetõ hivatala által közzétett képen Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje egy teheráni gyûlésen 2026. január 3-án.
2026. 01. 06. 07:37
Iránban legalább 35-en meghaltak a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során – közölték aktivisták kedden, miközben a tüntetések nem veszítenek erejükből.

Az adat az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agencytől (HRANA) származik, amely szerint több mint 1200 embert vettek őrizetbe a bő egy hete tartó tüntetések során. Közleményük szerint 29 tüntető, négy gyermek és az iráni biztonsági erők két tagja vesztette életét. Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen. A csoport, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott az MTI írása szerint.

Eközben a Farsz iráni hírügynökség hétfő késő este arról számolt be, hogy a tüntetéseken mintegy 250 rendőr és a Forradalmi Gárda önkéntesekből álló Baszidzs egységének 45 tagja megsérült.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arra figyelmeztette Iránt, hogy ha Teherán „békés tüntetőket öl”, az Egyesült Államok a megmentésükre siet. Akkor még csak hat halottról lehetett tudni. Az iráni vezetés erre dacosan reagált, Ali Hamenei ajatollah kijelentette, hogy nem engednek az ellenségnek és a zavargókat helyre kell tenni.

A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.

