franciaországhavazásidőjárás
Nagyvilág

Már halálos áldozatai is vannak a téli időnek Franciaországban

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
24.hu
2026. 01. 06. 13:12
GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Jelentős fennakadásokat okozott az erős havazás Franciaországban, ahol a hatóságok több, összesen hat halálos áldozattal járó közúti balesetről adtak hírt kedden. Philippe Tabarot közlekedési miniszter szerint a meteorológiai szolgálat „kissé alábecsülte” a hó mennyiségét.

Tabarot a BFMTV televíziós csatornának adott interjújában úgy vélte, hogy a meteorológusoknak „újra kell értékelniük” a hóhelyzetet, azonban hozzátette, hogy az éjszaka nyugodtan telt a párizsi régióban, ahol a hatóságok elvégezték az utak síkosságmentesítését is.

A közlekedési tárca bejelentette, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt ideiglenesen felfüggesztik a forgalmat az ország északi és nyugati részein lévő Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert, Saint-Nazaire és Brest repülőterein.

A járművek nem voltak felkészülve ekkora havazásra

A hétfő óta tartó havazás súlyos fennakadásokat okozott mind a közutakon, mind a vasúti közlekedésben, Franciaország nyugati részén 26 körzetben rendeltek el egy időre másodfokú, narancssárga riasztást. A nyugati Bretagne több településén a helyi járatok, köztük az iskolabuszok is leálltak. Az ország délnyugati részén két balesetben hárman, Párizs körzetében két balesetben ketten haltak meg.

Éric Freysselinard, a szintén nyugati Vendée megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a járművek nem voltak felkészülve ilyen mennyiségű havazásra.

A meteorológiai szolgálat mindeközben figyelmeztetett rá, hogy a hőmérséklet mínusz nyolc vagy akár mínusz tíz Celsius-fokra is csökkenhet, hozzátéve, hogy szerdán az ország északi részén is heves havazás várható, enyhülést pedig várhatóan az Atlanti-óceán felől pénteken érkező légtömegek hoznak majd.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Svájci diszkótragédia: öt éve volt utoljára biztonsági ellenőrzés a bárban
Trump: Nem lehet választásokat tartani Venezuelában
Jöhet az amerikai beavatkozás? Iránban legalább 35 tüntetőt öltek meg már a hatóságok
24 óra leforgása alatt mindkét exférjét agyonlőhette egy nő Floridában
Meghalt Tarr Béla
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik