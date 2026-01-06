A britek és a franciák csapatokat küldenének Ukrajnába a békekötés után

Az Egyesült Királyság és Franciaország aláírt egy közös szándéknyilatkozatot, mely szerint békemegállapodás esetén csapatokat telepítenének Ukrajnába és „katonai központokat” hoznának létre az országban – adta hírül a BBC.

„Minden nap egy kicsit közelebb visz a célhoz, de ez még mindig nem elég. Akkor lesz elég, amikor véget ér az ukrajnai háború” – mondta Volodimir Zelenszkij elnök, aki szerint a bejelentés „óriási előrelépés”.

A találkozón részt vett az amerikai kormányzat részéről Steve Witkoff különmegbízott, aki szerint Donald Trump elnök „határozottan támogatja” a biztonsági protokollokat és garanciákat, melyek szükségesek a tartós békéhez. Witkoff úgy véli, hogy a mai napon nagyrészt már végeztek ezekkel, ám továbbra is a területi kérdéseket nevezte a legkritikusabbnak, melyekkel kapcsolatban még kompromisszumokra lesz szükség.

Jelen volt a találkozón Jared Kushner, Donald Trump elnök veje, aki úgy véli, hogy a mai nap „nagyon fontos mérföldkő, de ez nem jelenti azt, hogy béke lesz”, ugyanakkor előrelépésként értékelte a mai eredményeket.

Friedrich Merz német kancellár szerint országa békemegállapodás esetén jelen lehet egy Ukrajnával szomszédos NATO-térségben, és azt is hangsúlyozta, hogy a békéhez kompromisszumokra lesz szükség.

Oroszország korábban kijelentette, hogy nem fogadna el európai csapatokat Ukrajna területén.