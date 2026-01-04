Egy anyát és lányát próbálta kimenteni az a brit férfi, aki vízbe fulladt a kelet-angliai partoknál

Nyilvánosságra hozták az egyik áldozat nevét azzal a tragikus balesettel kapcsolatban, amely január 2-án történt az angliai Withernsea partjainál – írja a Daily Star.

A szemtanúk szerint aznap egy 15 éves lány került a vízbe a mólóról, a hatalmas hullámok, és a rendkívül veszélyes téli körülmények miatt pedig nem tudott visszajutni a partra. A helyszínen tartózkodók egy mentőgyűrűt dobtak felé, amelyet a lány el is kapott, a hatalmas hullámok azonban kisodorták a kezéből. Édesanyja is a vízbe került, amikor megpróbált segíteni, rajtuk akart segíteni egy másik férfi – az ő nevét hozták most nyilvánosságra. A 67 éves Mark Ratcliffe utánuk ugrott a vízbe, azonban őt is elsodorták a hullámok, eszméletlen állapotban húzták ki a vízből, ám életét nem tudták megmenteni, a parton halottnak nyilvánították. A tinédzser 45 éves édesanyjának holttestét ugyancsak megtalálták, jelenleg még egy embert keresnek, a híradás nem konkretizálta, de nagy valószínűséggel a tinédzsert.

Megmentésükre azonnal riasztották a parti őrséget, a tűzoltókat, a rendőröket és a mentőszolgálatokat is, egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A mentést nehezítette, hogy a térségben sarkvidéki hideg uralkodik, óriási hullámzással, jeges széllel és jéghideg vízzel, amelyben szinte percek alatt kihűl az emberi test.

Ratcliffe családja nyilvános közleményben búcsúzott a férfitól: