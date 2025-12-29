legyelországdél-korearakétarendszer
Nagyvilág

Lengyelország 10 ezer dél-koreai rakéta gyártásáról kötött szerződést

afp
WARSAW, POLAND  AUGUST 15: The Waran, a medium-class tactical armored multi-purpose vehicle, along with heavier JELCZ military vehicles carrying Homar-K launchers and Korean K239 Chunmoo rocket systems, are seen during the Armed Forces Day parade, commemorating Polands 1920 victory over the Soviet Red Army and marking the 105th anniversary of the Battle of Warsaw, in Warsaw, Poland, on August 15, 2025. The event featured more than 4,000 Polish troops, about 200 soldiers from allied NATO nations, around 300 military vehicles, and nearly 50 aircraft, making it the largest parade in the countrys history. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
admin Spirk József
2025. 12. 29. 17:56
afp
WARSAW, POLAND  AUGUST 15: The Waran, a medium-class tactical armored multi-purpose vehicle, along with heavier JELCZ military vehicles carrying Homar-K launchers and Korean K239 Chunmoo rocket systems, are seen during the Armed Forces Day parade, commemorating Polands 1920 victory over the Soviet Red Army and marking the 105th anniversary of the Battle of Warsaw, in Warsaw, Poland, on August 15, 2025. The event featured more than 4,000 Polish troops, about 200 soldiers from allied NATO nations, around 300 military vehicles, and nearly 50 aircraft, making it the largest parade in the countrys history. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)

Több mint 10 ezer darab CGR-080 dél-koreai rakéta lengyelországi gyártásáról szóló szerződést írtak alá hétfőn Varsóban a lengyel nemzetvédelmi tárca, valamint lengyel és dél-koreai cégek képviselői.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a szerződés aláírásakor kiemelte: Lengyelország a dél-koreai hadfelszerelésnek nemcsak vásárlójává vált, hanem részt vesz ennek gyártásában is.

A rakétákkal a Homar-K nevű, a dél-koreai K239 Chunmoo sorozatvető rendszereken alapuló berendezéseket szerelik fel. A Homar-K rendszerekben a Chunmoo rakétavetőket a lengyel Jelcz teherautókra szerelik fel.

A varsói nemzetvédelmi minisztérium kötelékében működő Fegyverbeszerzési Ügynökség (AU), valamint a lengyel WB Electronics fegyvergyártó csoport és a dél-koreai Hanwha Aerospace Co. cég által kötött szerződés értelmében a CGR-080 rakétákat 2030 és 2033 között szállítják a lengyel hadseregnek. Az ügylet értéke mintegy 14 milliárd zlotyt (1,3 ezer milliárd forint) tesz ki.

Kosiniak-Kamysz hétfőn felidézte: ez már a harmadik megvalósítási szerződés a Homar-K projekt keretében. A szerződés alapján Lengyelországban egy rakétagyártó üzemet építenek fel, amelyet a WB Electronics és a Hanwha Aerospace Co. részvételével létrejött közös vállalkozás fog irányítani.

A Homar-K gyártása a lengyel tüzérség egyik legfontosabb korszerűsítési programja. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„A célom csak annyi volt, hogy ne öljön meg ártatlan embereket” – először adott interjút a Bondi Beach-i mészárlás hőse
„Nem szedtem a pirulákat, pedig felírták. Nappal tudtam csak pihenni. Aztán megjelent az agresszió” – hogyan dolgozzák fel a traumákat a veteránok?
Hegyimentők helikopterrel mentettek meg egy magyar túrázót Szlovákiában
Kína hadgyakorlatot indított Tajvan körül
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik