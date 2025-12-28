„Miért érezzük ugyanazt a haragot újra és újra?” – elégedetlenek a családok a dél-koreai repülőgép-szerencsétlenség kivizsgálásával

Az egy évvel ezelőtti, 179 ember halálát okozó dél-koreai légikatasztrófa számos részlete továbbra sem tisztázott, ami egyre erőteljesebb tiltakozást vált ki az áldozatok családjainak körében – írja a The New York Times.

2024. december 29-én leszállás közben a bangkoki Jeju Air 2216-os járata balesetet szenvedett a dél-koreai Muan repülőterén helyi idő szerint 9 óra 7 perckor. A Bangkokból visszatérő repülőgép fedélzetén összesen 181-en tartózkodtak, köztük a személyzet hat tagja. A katasztrófát ketten élték túl.

Egy évvel azután, hogy a dél-koreai földön történt legsúlyosabb repülőgép-szerencsétlenségben 179 ember meghalt, néhány áldozat családtagjai még mindig sátrakban táboroznak a Muan Nemzetközi Repülőtér második emeletén, és kétségbeesetten keresik a válaszokat, miután a nyomozások-vizsgálatok a mai napig nem záródtak le.

Nehéz megérteni, miért nézünk szembe újra és újra ugyanazokkal a kérdésekkel, miért érezzük ugyanazt a szomorúságot és ugyanazt a haragot újra és újra

– mondta Kim Yu-jin, az áldozatok családjainak képviselője egy nemrégiben tartott sajtótájékoztatón a közeli Kvangdzsu városában. Ő a balesetben mindkét szülőjét és a testvérét is elvesztette.

A The New York Times szerint egyelőre annyit tudni, hogy a gép egy madárrajnak ütközött, vészfordulatot hajtott végre, majd hasával a kifutópályára zuhant, végül a betonfalnak csapódott.

Egy évvel ezelőtt megírtuk, hogy iparági források szerint tizenhárom járatot teljesített a balesetet megelőző 48 órában a Jeju Air fapados légitársaság utasszállítója. A Boeing B737-800-as Muan és a Szöultól nyugatra fekvő Incshon között közlekedett a balesetet megelőző 48 órás időintervallumban.

Megállapították azt is, hogy nemzetközi célállomásokra, többek között Pekingbe, Bangkokba, Kota Kinabaluba, Nagaszakiba és Tajpejbe is utazott.

A repülőgép charterjáratként szolgált, főként egy gwangjui székhelyű utazási iroda által szervezett csoportos utakhoz, amely a karácsonyi szezonban ötnapos csomagutat kínált Bangkokba.

A baleset kivizsgálását vezető dél-koreai kormányzati szerv, a Légiközlekedési és Vasúti Baleseteket Vizsgáló Testület nyomozói keveset osztottak meg eddig a megállapításaikból. Amikor tájékoztatást próbáltak adni, az áldozatok családjai megakadályozták őket, mivel azt követelik, hogy egy független vizsgáló testület jöjjön létre – nem bíznak a jelenlegiben, mert úgy vélik, az nem független az ország közlekedési minisztériumától.

A The New York Times arra hívja fel a figyelmet, hogy a repülés biztonságáért felelős személyek nem figyeltek a repülőtér közelében lévő madárrajok jelentette veszélyekre, illetve a kifutópálya végén lévő betonfal kockázataira vonatkozó figyelmeztetésekre.

Az elmúlt évben a közlekedési tárca ígéretet tett a repülésbiztonság átalakítására: az ország 15 kereskedelmi repülőterének közel felénél fejlesztették a kifutópályák infrastruktúráját, valamint felülvizsgálták kilenc fapados légitársaság biztonsági gyakorlatát is.

A dél-koreai tisztviselők teljesítettek néhány ígéretet, beleértve a vadvédelmi járőrök létszámának növelését és a repülőgépek repülési útvonalán lévő madarak észlelésére szolgáló kamerák felszerelését. Néhány ígéretet azonban még nem teljesítettek, így például az év végéig el kell távolítaniuk és újjá kell építeniük hét repülőtéren is a kifutópályán található betonpadkákat.

A közlekedési minisztérium közlése szerint december 24-ig csak a Pohang Gyeongju és a Gwangju repülőtér fejezte be a felújítást, a többi várhatóan jövőre történhet meg.