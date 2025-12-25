Felgyújtottak egy „Boldog hanukát!” feliratú autót Ausztráliában

„Gyanús tűzeset” ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydney-i antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel – írta meg az MTI.

Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt. A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Eastben történt – jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst „gyanús tűzesetnek” minősítette.

A gépkocsi a St Kilda East egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él. A rabbit és családját biztonságos helyre vitték, senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban. Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről.

A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról. Anthony Albanese ausztrál kormányfő, aki egy karácsonyi jótékonysági rendezvényen mondott beszédet Sydney-ben, „elképzelhetetlennek” nevezett egy újabb antiszemita támadást a tizenhat halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i támadás után.

Sok ausztráliai zsidó vádolja az Albanese-kormányt az antiszemitizmus elleni harc elmulasztásával. A Bondi Beach-i gyilkosságok után Albanese ígéretet tett, hogy lecsap az antiszemitizmus minden formájára az országban.

Mi történt Bondi Beachen?

Ausztráliai idő szerint december 14-én vasárnap délután két fegyveres férfi, egy apa és a fia nyitott tüzet az emberekre Sydney népszerű strandján, a Bondi Beachen. A támadásban 16-an haltak meg (köztük az 50 éves támadó), 40-en pedig kórházi ellátásra szorultak. A lövöldözés időpontjában, a strand megtámadott részén éppen hanukaünnepséget tartottak. A rendőrség megerősítette, hogy kifejezetten a városi zsidókat akarták megtámadni. A merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két házilag készült zászlaját.