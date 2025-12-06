Életműdíjat kapott Joe Biden az LMBTQ+ közösségért tett munkájáért

Pénteken a Nemzetközi LGBTQ+ Vezetők Konferenciáján Washingtonban életműdíjat vehetett át Joe Biden korábbi amerikai elnök, amit az indoklás szerint azért ítéltek oda neki az LGBTQ+ Victory Institute, mert az Egyesült Államok történetének legbefogadóbb kormányát vezette, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a szexuális kisebbségek jogainak előremozdításában.

A Guardian írása szerint Biden a köszönőbeszédében arra biztatta a közösség tagjait, hogy vegyék fel a harcot a második Trump-adminisztrációval, de emellett a republikánus politikusoknak is üzent.

„Emberek, Donald Trump és a republikánusai megpróbálják megakadályozni és eltorzítani az egyenlőségért folytatott küzdelmünket. Megpróbálják ezt valami ijesztővé, valami baljóslatúvá tenni” – mondta a korábbi amerikai elnök, aki aztán úgy fogalmazott, hogy a republikánusok a transzneműek jogainak témáját „politikai futballá”, politikai játszmává változtatták.

Biden szerint a közösség harcának lényegi célja, hogy minden amerikainak lehetősége legyen arra, hogy alapvető tisztességgel, méltósággal és tisztelettel bánjanak vele, mert ez mindenkinek kijár. „Nincs amerikaibb, mint az egyenlőség fogalma” –tette még hozzá.

A volt elnök üzent a közösség fiatal tagjainak is, akik talán az ő beszéde közben is „ülnek egyedül, a közösségi médiát böngészik, és azon tűnődnek, hogy vajon valaha is elfogadják-e őket olyannak, amilyenek”. Halljuk a hangotokat, és ti is ide tartoztok” – biztosította őket támogatásukról Biden.