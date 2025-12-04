Bukott rajta, de 10 milliárd forint körüli összegért túladott a Matolcsy-kör New York egyik legdrágább lakásán

Vevőt találtak a Matolcsy Ádám köréhez tartozó New York-i luxusingatlannak, 29 950 000 dollárért (azaz körülbelül 9,8 milliárd forintért) – írja a Telex az ingatlanpiacot követő Marketproof portál adatai alapján. A vevő kiléte nem ismert.

A New York egyik legfényűzőbb lakásának számító, a Crown Building felhőkarcoló 18 emeletének nagy részét elfoglaló, 350 négyzetméteres (egy hatalmas, medencés terasszal kiegészített) luxusapartmanról 2022-ben a 444.hu derítette ki, hogy a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György fiának baráti köréhez köthető.

2024 tavaszán még 40 millió dollár volt az irányára, amit azóta többször csökkentettek.

A lakást ingatlanpiaci hírek szerint 2022-ben vásárolta meg a pontosan nem azonosítható tulajdonosa 34,8 millió dollárért (nagyjából 14 milliárd forintért), ami azt jelenti, hogy

a Matolcsy-kör csak veszteséggel tudott kiszállni belőle.