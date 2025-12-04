Der Spiegel: Macron figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az amerikaiak elárulhatják Ukrajnát

Emmanuel Macron figyelmeztette Volodimir Zelenszkijt, hogy „van az esély arra, hogy az Egyesült Államok cserbenhagyja Ukrajnát a területi kérdésekben, és semmilyen világos biztonsági garanciát nem ad cserébe”, tudta meg a Spiegel.

A német lap mindezt egy olyan kiszivárgott dokumentumra alapozza, amely a francia és az ukrán elnök, valamint számos további európai vezető közötti telefonos tárgyalás leiratát tartalmazza. Ebben a felek többször is kétségeket fogalmaznak meg az amerikai béketörekvésekkel szemben.

E szerint Macron elmondta, hogy a tárgyalás mostani szakasza „komoly veszélyeket” hordoz Zelenszkij számára. A német kancellár, Friedrich Merz egyetértően megjegyezte, hogy az ukrán elnöknek „nagyon óvatosnak kell lennie”.„Játékot űznek veled és velünk is” – mondta Merz, amivel a lap szerint Donald Trump különmegbízottjának, Steve Witkoffnak és vejének, Jared Kushnernek a moszkvai tárgyalására utalt.

Más vezetők is aggodalmukat fejezték ki. Finnország elnöke, Alexander Stubb – aki azután került jó viszonyba Trumppal, hogy együtt golfoztak – arra figyelmeztetett, hogy „nem hagyhatjuk magára Ukrajnát és Volodimirt ezekkel az emberekkel.” Ezzel a NATO főtitkára, Mark Rutte is egyetértett, és azt mondta, hogy „Zelenszkijt meg kell védeni”.

A Der Spiegel azt írta, a hívás „több” résztvevőjével is beszéltek, akik megerősítették, hogy az valóban megtörtént, míg ketten azt mondták, a kiszivárgott idézetek „pontosak”.

Zelenszkij szóvivője nem kívánt reagálni, ahogy Merz hivatala sem, míg a francia elnöki hivatal vitatta a Macronnak tulajdonított mondatokat.

Az amerikai delegáció Putyinnal folytatott tárgyalásra egyébként nem vezetett eredményre.

(via Guardian)