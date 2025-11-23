Fegyvernek minősítenék a partidrogokat Németországban

Fegyverként akarja besorolni Németország a randidrogokat, ami jelentősen szigorúbb büntetőeljárásokhoz teremt alapot, írja a Guardian. Ezek a szerek kifejezetten azokat a tudatmódosítókat, altatókat és nyugtató tablettákat foglalja magába, amelyeket szexuális erőszaktevők szoktak használni, többnyire nők ellen.

Elkötelezettek vagyunk az egyértelmű következmények és a következetes végrehajtás mellett. A nőknek biztonságban kell érezniük magukat, és szabadon kell hogy tudjanak mozogni mindenhol

– jelentette ki Alexander Dobrindt belügyminiszter.

Németországban 2024-ben közel 54 ezer nő és lány esett szexuális bűncselekmény áldozatává – ez 2,1 százalékos növekedés az előző évhez képest –, akiknek közel 36 százaléka nemi erőszak és szexuális zaklatás áldozata volt. A múlt hónapban azonban elhalasztották a parlamenti vitát arról a törvényjavaslatról, ami minimum öt éves börtönbüntetést írt volna elő a randidrogok használatáért.

A német kormány ezen a héten jóváhagyott egy másik fontos törvénytervezetet is, amely lehetővé teszi az elektronikus bokafigyelők használatát a családon belüli erőszak elkövetőinek nyomon követésére. Az áldozatok külön eszközt is kérhetnek, amely figyelmezteti őket, ha az elkövető a közelben van. A német kormány továbbá finanszírozást biztosított egy olyan alkalmazás bevezetésére is, amely lehetővé teszi a családon belüli erőszak áldozatai számára, hogy titokban dokumentálják a bántalmazási eseteket, és később a bíróságon felhasználhassák azokat.