43 év után azonosították egy gyilkosság elkövetőjét Németországban

24.hu
2025. 11. 21. 18:12

Csaknem 43 év elteltével sikerült azonosítani egy Hamburgban elkövetett gyilkosság feltételezett elkövetőjét, aki szerda óta őrizetben van – közölte a német rendőrség pénteken.

A gyilkosság áldozatát, egy 41 éves szexmunkást 1983. január 11-én lőtték le Hamburgban, egy lakókocsiban.

Az elkövető elmenekült a helyszínről és a rendőrségnek mind ez idáig nem sikerült kiderítenie, hogy ki lehetett a gyilkos – írja az MTI. Az eset vizsgálatát később az állami bűnügyi rendőrség megoldatlan ügyekkel foglalkozó osztálya vette át.

Hogy találták meg a feltételezett elkövetőt?

A nyomozók a legkorszerűbb tudományos módszerek alkalmazásával vizsgálták meg újra a bűncselekmény után összegyűjtött bizonyítékokat, és így bukkantak rá egy olyan DNS-nyomra, melynek segítségével azonosítani tudták a gyanúsítottat, egy német férfit. Mivel az ügyben elvégzett további vizsgálatok megerősítették a nyomozók gyanúját, az ügyészség először házkutatási parancsot, majd az elfogatóparancsot is megszerezte az ügyben eljáró vizsgálóbírótól.

A gyilkosság elkövetésekor 19 éves, jelenleg 61 éves gyanúsítottat Hamburg Finkenwerder kerületében vették őrizetbe.

