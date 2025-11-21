55 napja a tengeren ragadt egy közel 3000 marhát szállító hajó

Napok óta nem észlelhető a radaron egy szarvasmarhákat szállító hajó, a Spiridon II, amely Törökország partjainál ragadt, Bandirma városánál – írta a SkyNews.

A hatóságok az állatok eltérő füljelzői miatt tagadták meg a belépést 55 napja. Azóta legalább 58 marha elpusztulását jelentette a németországi székhelyű Animal Welfare Foundation.

A szállítóhajó szeptember 20-án indult el Montevideo kikötőjéből, a fővárosból, és október 22-én érkezett meg Bandirma közelébe, ahol november 8-án vett fel ellátmányt. A helyi média arról számolt be, hogy a hajó hamarosan visszatért a tengerre, hogy lehorgonyozzon, miután a török ​​hatóságok megtagadták a belépését a szarvasmarhák füljelzőinek eltérései miatt.

A Spiridon II így nem tudta kihelyezni rakományát, és a térségben ragadt, amíg engedélyre vár. Az állatjóléti szervezetek egyre növekvő aggodalmukat fejezték ki a fedélzeten ragadt marhákkal kapcsolatban.

Még mindig nem világos, mi lesz a szarvasmarhák sorsa, amelyek vemhes üszőknek tűnnek

– nyilatkozta a jótékonysági szervezet, továbbá utasította a török hatóságokat az állatok azonnali eltávolítására a hajóról.

A szervezet arról is nyilatkozik, hogy a jelentések szerint 140 üsző ellett, és 50 újszülött borjút „észleltek”, de nem világos, hogy az összes borjú életben van-e.