Szijjártó Péter kijelentette, mától életbe lép az amerikaiaktól kapott szankciómentesség

A mai naptól hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt pénteken Brüsszelben.

Szijjártó kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy, bár a mai naptól élnek az orosz kőolaj vásárlására vonatkozó amerikai korlátozások, ezek hazánkra nem vonatkoznak, mivel Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök két héttel ezelőtt Washingtonban megállapodtak az ügyben.

Amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól

– szögezte le a külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy továbbra is biztonságban van a magyar energiaellátás.

Szijjártó még azt is hozzátette, hogy ez volt a washingtoni találkozó tétje, és Orbán Viktor képes volt arra, hogy egyezségre jusson Trumppal. A külügyminiszter annyit tett ehhez hozzá, hogy „itt nem Facebook-posztokban dőlnek el a dolgok, hanem komoly emberek megállapodásai alapján lehet garantálni egy-egy ország energiabiztonságát”.

Burkolt fenyegetés Zelenszkijnek

Szijjártó reagált Volodimir Zelenszkij korábbi nyilatkozatára is, amelyben arról beszélt az ukrán elnök, hogy majd megállítják a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat.

„Amikor az ukrán elnök erről gondolkodik, akkor egy dolgot mindenképp érdemes figyelembe vennie. Azt, hogy októberben Ukrajna villamosenergia-importjának 51 százaléka Magyarországról származott. Tehát az elmúlt hónapban Magyarországról több villamos áram érkezett Ukrajnába, mint az összes többi országból együttvéve. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna energiaellátásának biztonsága szempontjából Magyarország nélkülözhetetlen. Tehát amikor Zelenszkij elnök azt nyilatkozza, hogy majd ő megállítja a Magyarországra irányuló olajszállítást, akkor érdemes arra gondolnia, hogy ma Magyarországról több villamosáram érkezik Ukrajnába, mint az összes többi országból együtt”

– jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Magyarország természetesen minden rá vonatkozó szabályt tiszteletben tart és továbbra is fontos szerepet fog játszani az ukrán családok és háztartások energiaellátásának garantálásában.

Mennyi időre szól a szankciómentesség?

Orbán Viktor washingtoni útja óta nem tisztázott kérdés a nyilvánosságban, hogy mennyi időre is szól majd vajon az a szankciómentesség, amiről a magyar miniszterelnök megállapodott az amerikai elnökkel. Kormányoldalról folyamatosan az a kommunikáció jön, hogy a mentesség korlátlan időre szól, miközben már az Orbán–Trump találkozó másnapján kiszivárogtak olyan információk a Fehér Házból, hogy a megállapodás csak egy évre szól. Nem sokkal később ezt Trump külügyminisztere, Marco Rubio is megerősítette. Amikor erről kérdezték Orbánt a győri dpk-gyűlésen, azt mondta, hogy amíg Trump meg nem gondolja magát, addig érvényes a deal, ezért nincs is időkorlát. Hogy a hivatalos dokumentumokba milyen megfogalmazás kerül majd, azzal kapcsolatban a miniszterelnök csak annyi reagált, hogy

Hivatalos dokumentumnak egyelőre viszont nyoma sincs, az Amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának honlapján még nem tüntették fel, hogy Magyarország szankciómentességet kap orosz energiára vonatkozóan.