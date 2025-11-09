Menedékjogot kért az USA-ban egy 25 éves német influenszer

Menedékjogot kért az Egyesült Államokban a 25 éves Naomi Seibt arra hivatkozva, hogy nem érzi magát biztonságban – írja a Washington Post. A fiatal politikai infuenszer az Orbánékkal szövetséges, szélsőjobboldali, nacionalista és bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt támogatója.

A nő azt állítja, hogy Németországban üldözik a politikai nézetei miatt. Elmondása szerint „hírszerző megfigyelés” és „az állami média rágalmazásának célpontja”, és „halálos fenyegetéseket kapott az Antifától”. Megosztott egy német belföldi hírszerzési levelet is, amely a tevékenységeinek nyomon követését dokumentálja. Állítása szerint ez késztette arra, hogy menedékjogot kérjen. A német belföldi hírszerző szolgálat, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) nem kívánt nyilatkozni Seibt állítólagos megfigyeléséről, arra hivatkozva, hogy egyedi esetekről nem adnak tájékoztatást.

Seibt, akinek több mint 459 ezer követője van az X-en és 112 ezer feliratkozója a YouTube-on, azt mondta, hogy rendszeres kapcsolatban áll Elon Musk techmilliárdossal. Nevéhez fűződik az X-en tartott élő csevegés megszervezése Musk és Alice Weidel, az AfD társelnöke között a februári német szövetségi választások előtt.

Naomi Seibt tavaly ősz óta amúgy is elsősorban az Egyesült Államokban él.

Donald Trump elnök hivatalba lépése óta az amerikai kormány prioritásként kezeli a fehér menekültek ügyét és azoknak az európaiaknak a védelmét, akik úgy érzik, hogy politikai nézeteik miatt célkeresztbe kerültek. A Trump-adminisztráció már több tucat fehér dél-afrikai állampolgárnak adott menedéket, akik azt állították, hogy hazájukban üldözik őket. A Trump-kormány ezen kívül a menekültügyi szabályozás átalakítását fontolgatja, mely egy külügyminisztériumi döntéselőkészítési dokumentum szerint az „európai szólásszabadság-védők” érdekeit is figyelembe venné.

A jobboldali anti-Greta Thunbergről és nézeteiről ebben a cikkben írtunk részletesebben: