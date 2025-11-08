Blikk: Orbán Ráhel is részt vett a washingtoni gálavacsorán

Gálavacsorán ünnepelte meg az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar delegáció, hogy sikeres tárgyalásokat folytattak Donald Trump amerikai elnökkel és kormányával, többek közt arról is megegyeztek, hogy Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól, amelyek az orosz energiahordozók vásárlására vonatkozik, igaz ez a BBC szerint csak egy évre szól.

A Blikk azt írja, hgy a vacsorát a washingtoni magyar nagykövetségen tartották meg péntek este, ahol egy „nem várt vendég” is megjelent a vacsorán, ott volt Orbán Ráhel, a kormányfő lánya.

Orbán Ráhel és Tiborcz István az előzőhöz hasonlóan, a 2026-os parlamenti választások előtt is elköltözött az országból, ezúttal New York lett az úti cél. Orbán a sajtómegkeresések beérkezése után posztolta ki az Instagramjára, hogy felvették egy amerikai egyetemre. Tiborcz pedig LinkedIn-bejegyzésben magyarázta el, hogy a BDPST Group nélküle is elboldogul majd. A család augusztus végén hagyta el Magyarországot. Pár nappal később már egy New York-i falafelezőben készült róluk fénykép.

A Blikk a menüről is írt: magyar és angolszász gasztronómiai különlegességeket is ehettek a résztvevők. Volt egy krémlevesszerű gulyás, némi citrusos beütéssel, fish and chips, BBQ marhasült és hortobágyi húsos palacsinta is.