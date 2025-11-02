Kenyai repülőbaleset: egy prédikátor azt állította, eredetileg ő is azon a gépen lett volna, amely magyarokkal a fedélzetén zuhant le

Komoly kritikák kereszttüzébe került egy prédikátor Kenyában, miután azt állította, hogy „csodával határos módon” elkerülte a Diani közelében történt repülőgép-balesetet, amelyben 11 ember, köztük nyolc magyar vesztette életét – írja a Nyakundi Report nevű kenyai lap.

Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, a baleset október 28-án történt helyi idő szerint kora reggel, és mint az később kiderült, a szerencsétlenségben a Vasas-ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula nagyvállalkozó és családja is életét vesztette, köztük két gyerek.

Ezekiel Odero egy csütörtöki istentiszteleten arról beszélt, hogy ő és felesége is a gépen utaztak volna, de egy „isteni figyelmeztetés” hatására inkább vonattal utaztak Nairobi felé, a kijelentés azonban több ponton is ellentmondásosnak bizonyult – mutat rá a cikk. A balesetet szenvedett gép nem Nairobi felé tartott, hanem Kwale megyéből a Maasai Mara Nemzeti Rezervátum irányába repült, vagyis teljesen más útvonalon, mint amit a prédikátor állított.

Ha szólt neki Isten, miért nem figyelmeztetett másokat?

A közösségi médiában és a helyi sajtóban is sokan felháborodtak azon, hogy Odero, akit milliók követnek Kenya-szerte, egy tragédiát próbált saját spirituális tekintélyének növelésére felhasználni. Több kommentelő érzéketlennek és manipulatívnak nevezte a prédikátor viselkedését, különösen az áldozatok családtagjai iránti tisztelet hiánya miatt.

Sokan azt is felvetették, hogy ha valóban isteni előrejelzést kapott, miért nem tett semmit annak érdekében, hogy figyelmeztesse a többi utast, vagy imádkozzon a biztonságukért.

A cikk megjegyzi, hogy az eset újra reflektorfénybe helyezte a kenyai vallási vezetők körüli vitákat, különösen azokat, akik gyakran tesznek látványos, de nehezen ellenőrizhető állításokat saját spirituális képességeikről.