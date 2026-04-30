Ezért temették el többször is Hitlert

Adolf Hitler 1945. április 30-án lett öngyilkos a berlini Führerbunkerben. A diktátor feltehetőleg pisztollyal vetett véget az életének, hogy a szovjet alakulatok ne tudják foglyul ejteni.

Menekülés a föld alá

Hitler megszállottan hitte, hogy a rohamosan fejlődő haditechnika és a „csodafegyver” majd fordulatot hoznak a világháború menetében, azonban a Luftwaffe, vagyis a német légierő már Németországban sem tudta tartani fölényét.

A bombázások miatt a diktátor január 16-án kénytelen volt visszavonulni az új Birodalmi Kancelllária alatt található bunkerrendszerbe, amelynek 4 méter vastag betonfalai megvédték Hitlert a ledobott robbanószerkezetektől. A Führer az utolsó napokig tartotta a kapcsolatot Göringgel, Goebbelsszel és más vezetőkkel. Április 20-án itt ünnepelte utolsó születésnapját. Sokan úgy gondolják, hogy Hitlerben az öngyilkosság gondolata már április 29-re megfogalmazódott, ugyanis ezen a napon vette el feleségül Eva Braunt.

Április 30-án reggel Helmuth Weidling tábornok, a város parancsnoka bejelentette, hogy estére várhatóan elfogy a Berlint védő német katonák lőszere. A diktátor ennek tudatában megebédelt, búcsút vett a bunkerban szolgáló katonai és politikai vezetőktől, majd délután fél három óra körül feleségével, Eva Braunnal elvonultak a szobájukba. Egy órával később lövés hallatszott, és mire Hitler komornyikjai odaértek, már mindketten halottak voltak. A vallomások szerint Eva Braun ciánkapszulával, Hitler pisztollyal vetett véget az életének.

A diktátor utolsó parancsai

A Führer előzetes parancsai alapján a holttesteket elszállították a bunkerből, fellocsolták benzinnel, és elégették őket. Hitlert és feleségét a kora esti órákban, egy bombatölcsérben temették el. Az államfői szerepet Karl Dönitz admirális vette át, a kancellári pozíciót pedig Joseph Goebbels örökölte meg, aki még aznap megmérgezte egész családját, és magával is végzett.

Másnap a Vörös Hadsereg összesen 10 emberi holttestet talált a Birodalmi Kancellária alatt húzódó bunkerrendszerben, amiket Magdeburgba vittek, és ismét nyugalomra helyezték őket. Azonban 1970-ben, mielőtt a terület az NDK-hoz került volna, valamennyi koporsót exhumáltak, és elhamvasztották a csontokat.

E különös tett miatt máig rejtély övezi Hitler halálát. Voltak, akik úgy gondolták, hogy a világ valamelyik szigetén rejtőzik, ami nem meglepő, hiszen maga Sztálin is nehezen akarta elhinni, hogy meghalt. Hitler fogorvosa, Hugo Blaschke azonban megállapította, hogy a Magdeburgba szállított koponyák közül egy a Führeré, tehát elmondható, hogy minden bizonnyal végzett magával 1945. április 30-án.