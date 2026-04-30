Debrecenben két képviselő kérte a közgyűlés feloszlatását, de a fideszes városvezetés nem tűzte napirendre az indítványt

Nem tűzte napirendre Debrecen önkormányzati közgyűlése a testület feloszlatását indítványozó képviselői előterjesztést csütörtökön.

A városi közgyűlés Összefogás a Cívisvárosért frakciójának két képviselője, Madarasi István és Mándi László – az április 12-ei választások eredményére hivatkozva – azt indítványozta, hogy a Fidesz–KDNP-s többségű közgyűlés vegye figyelembe a választói akaratot, oszlassa fel magát, és írjanak ki időközi önkormányzati választást.

Az ülésen több állampolgári jogon felszólaló debreceni lakos is új választásokat sürgetett, mert szerintük a képviselők „elvesztették a közbizalmat, méltatlanok és alkalmatlanok a város vezetésére”.

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere azt mondta, tiszteletben tartják az április 12-i választások eredményét, ugyanakkor azt kérte, mások is tartsák tiszteletben, hogy a jelenlegi önkormányzati képviselők mandátuma 2029-ig szól, addig tovább dolgoznak a város és a debreceniek érdekében.

Debrecen mindhárom egyéni országgyűlési képviselői választókerületében a Tisza-párt jelöltje szerzett mandátumot április 12-én. (MTI)