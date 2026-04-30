Jószai Teodóra, a Pest megyei közgyűlés DK-s képviselője a Fidesszel közösen szavazott testületi posztokról, egyúttal szerdán elfogadta a közgyűlés alelnöki pozícióját. „A párt vezetése a szavazás előtt világosan jelezte, hogy nem tűrünk semmilyen, a Fidesszel kötött alkut. Ha valaki mégis szembefordul közösségünk értékeivel és politikájával, amelyeket a DK évek óta következetesen képvisel, akkor az illető nem maradhatnak tovább a párt tagja. Ennek megfelelően a képviselő már ki is lépett a pártból” – közölte a párt csütörtökön.

Jószai a ráckevei központú körzetben még a DK jelöltje volt az április 12-ei választáson, a bemutatkozása szerint ő felelt a párt megyei területi szervezéséért is. A Magyar Hang szerint a megyei képviselő szerdán a Facebookon bejelentette kilépését a DK-ból, cikkünk írásakor, csütörtökön azonban már nem találtuk a politikusi oldalát vagy a vonatkozó posztját.

A lap szerint Jószai a bejegyzésben azt írta: „A mai megyei események üzenete az, hogy akiknél a botránypolitizálásban merül ki a politikai aktivitás, azokkal hiába szeretnénk, nem lehet együttműködni. Politikai elitváltásra van szükség minden képviseleti szinten, hogy magunk mögött hagyhassuk a terméketlen éveket. Elfáradt az ország a 16 éves küzdelemben és választói döntés, hogy az első 14 évre nem kíváncsiak, csak az utolsó 2-re. Én, személy szerint levontam a következtetést és kizárólag a megye ügyeivel kívánok a jövőben foglalkozni – mentor kívánok lenni a fiatal generációk és civil közösségek számára. Értékrendem nem változott. Hogy az átalakult helyzetet és pozícióvállalást ne terhelje politikai áthallás, ezért mától függetlenként folytatom a megyei munkát.”

Cseresznyés Lilla, a közgyűlés momentumos tagja az oldalán úgy fogalmazott, hogy rákerült a pecsét a Fidesz–DK-koalícióra Pest megyében. „Sajnos beigazolódott a gyanúnk, a mai (szerdai- a szerk.) ülésen Jószai Teodórát, a DK képviselőjét jelölték újabb, immáron 4. alelnöknek. A szavazás titkos volt, de a számok alapján egyértelmű, hogy ez a deal a Fidesz és a DK között hetekkel ezelőtt megszületett. A Momentum konzisztensen kitartott amellett, hogy a Pest megyei közgyűlésnek nincs szüksége 3 alelnökre, nem szavazzuk meg a tiszteletdíjuk emelését. Most viszont a Fidesz feloldotta a helyzetet azzal hogy megnyitott egy negyedik alelnöki pozíciót is, felajánlva a DK-nak. A mai napon titkos szavazással megválasztották Jószai Teodórát alelnöknek 25 igen 5 nem, 1 tartózkodás és 3 érvénytelen szavazattal. Így végre fideszes alelnöki illetményemelés is elfogadásra kerülhetett. Azt a Jószai Teodórát, aki szavazatával megakadályozta, hogy a kormányhivatalhoz forduljunk a gödi környezetszennyezés ügyében. Sőt a DK-nak egy újabb bizottságot is létrehoztak, ott is kaptak egy bizottsági elnöki tisztséget” – írta.

A Mi Hazánk Pest megyei frakciója azt írta a közleményében: „hetek óta titkolta a vármegye fideszes vezetése, hogy miért akarnak több milliós fizetéssel járó új alelnöki posztot és új bizottságot létrehozni. Annyira titkos volt a paktum, hogy szokatlan módon a közgyűlési előterjesztésbe neveket sem írtak. A közgyűlés fideszes elnöke, Szabó István alelnöknek javasolta a DK-s Jószai Teodórát, akit titkos szavazáson a Fidesz és a DK képviselői meg is választottak, míg a Mi Hazánk képviselői vagy nemmel, vagy érvénytelenül szavaztak. Ezek után a Fideszt-DK koalíció átalakította a bizottsági rendszert, új bizottságot hoztak létre, amelynek elnöke nem meglepő módon egy másik DK-s képviselő lesz. Majd megszavazták a testület alelnökeinek fizetésemelését, amit eddig a Mi Hazánk képviselői akadályoztak meg” – fogalmaztak. A Mi Hazánk frakciója felháborítónak tartja, hogy a Fidesz és a DK a háttérben egyezkedve újabb pozíciókat és milliárdos nagyságrendű közpénzeket oszt szét egymás között.