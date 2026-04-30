Négy fideszes bizottsági elnök lesz a parlamentben, köztük Szentkirályi Alexandra

2026. 04. 30. 14:17
facebook / gulyás gergely

Négy parlamenti bizottságnak fideszes elnöke lesz a következő ciklusban. A párt leendő frakcióvezetője, Gulyás Gergely csütörtökön közzétette, miként osztották le a bizottsági helyeket az ellenzéki frakció tagjai között.

Bizottsági elnöki megbízást kapott

Szentkirályi Alexandra (Művelődési Bizottság),

Zsigó Róbert (Szociális Bizottság),

Bencsik János (Pénzügyi és Költségvetési Bizottság) és

V. Németh Zsolt (Élőkörnyezetért Felelős Bizottság)

Alelnöki posztból jóval több, 15 jut a pártnak, így az egészségügyi szakbizottságban Takács Péter, a külügyiben Németh Zsolt, az oktatásiban Hankó Balázs, az igazságügyiben pedig Tuzson Bence kapott pozíciót.

