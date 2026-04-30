Csütörtökön lemondott a Böszörményi-Nagy Gergely vezette Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány (MOME) teljes kuratóriuma és felügyelőbizottsága – írta meg a 444, miután a két testület levélben értesítette a döntésről az egyetem szenátusát.

Tájékoztatjuk, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány teljes kuratóriuma és felügyelőbizottsága felkérésünk hatodik évfordulójával testületileg befejezi a munkáját, és – az ezt lehetővé tevő jogszabályi változások hatályba lépésével – felajánlja alapítói jogait a felsőoktatásért felelős, újonnan felálló minisztérumnak. Kívánjuk, hogy a MOME és a hazai felsőoktatás – a számos ponton indokolt és időszerű változások mellett – megőrizhesse a modellváltás értékeit; a nemzet egésze számára érezhető módon és mértékben járulva hozzá a magyar kultúra és gazdaság dinamizmusához

– írják a Böszörményi-Nagy Gergely és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök által jegyzett levélben, melyben hosszan taglalják a modellváltás vélt előnyeit és a kuratórium eredményeit is.

A MOME 2020-ban, első magyar egyetemként döntött a modellváltás mellett, ennek nyomán a magyar állam helyett egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (KEKVA) lett az egyetem fenntartója és tulajdonosa. A KEKVA-modellt később számos más hazai egyetem is követte, mára a felsőoktatási intézmények túlnyomó többsége ilyen formában működik. Az újonnan létrehozott kuratóriumokkal kapcsolatban – melyek között szép számmal találhatóak fideszes politikusok vagy hozzájuk szorosan kötődő személyek – komoly aggályok merültek fel: többek között ez, azaz az akadémiai szabadság megsértése volt az Európai Unió egyik indoka a Magyarországnak szánt források visszatartására.

Az új struktúrában a MOME kuratóriumának élére a Design Terminal stratégiai vezetője és a Brain Bar jövőfesztiváljának alapítója, a Nézőpont Intézetben és az Orbán-kormány különböző minisztériumainak is dolgozó Böszörményi-Nagy Gergely került.

Vele szemben 2025-ben belső egyetemi lázadás tört ki, mivel nem az egyetem szenátusa által javasolt vezetőket és rektort, hanem saját jelölteket nevezett ki. Az ellenállás hatására visszakozott, és végül Kovács Csaba építész lett a megbízott rektor.