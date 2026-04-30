Az UEFA közleményt adott ki az összes VAR-vizsgálat után hozott döntéséről

A legfrissebb élmény persze a keddi PSG–Bayern München- (5-4), valamint a szerdai Atlético Madrid–Arsenal- (1-1) elődöntő, amelyeken egyaránt két-két büntető született. A párizsi mérkőzésen két esetet vizsgáltak VAR-ral, az elsőről annyit írt az UEFA, hogy Alphonso Davies bal karja nem természetes pozícióban volt, és labdába ért, ezért járt a tizenegyes. Később Luis Díaz góljánál is csak az áll ott, hogy „a Bayern München 14-es számú játékosa nem állt lesen”.

A szerdai találkozón is a négyes számú játékos kezezését írták, de a 78. percben visszavont büntetőről kicsit bővebben is hallott volna az ember, ennek ellenére ennyi információ olvasható: nem történt szabálytalanság.

„Az UEFA és a FIFA egyre inkább a VAR gyakoribb használata felé mozdul el, hogy a játékvezetőknek lehetőségük legyen újra megvizsgálni a vitatott tizenegyeseket, ami ellentmond annak a nyilvános álláspontjuknak, miszerint a VAR-nak minimális beavatkozás mellett maximális hasznot kell nyújtania.

A nemzetközi szervek azt szeretnék, hogy a játékvezetők a legjobb döntést hozzák meg, bármennyi időbe is telik. Makkiele valószínűleg úgy gondolta, hogy a kontaktus mértékét tekintve a tizenegyes túl szigorú lenne, ezért meggondolta magát.

– idézte a The Athletic Graham Scottot, korábbi Premier League-játékvezetőt.

Hogy ez elégséges magyarázat-e a történtekre, azt mindenki döntse el maga, mindenesetre a teljes VAR-döntések listája itt található.