Súlyos közlekedési baleset történt péntek este a Máramaros megyei Alsószőc (Suciu de Jos) településen. Egy személyautó összeütközött egy szekérrel, amelyben heten ültek, köztük több gyermek is. Egy háromhetes csecsemő életét nem tudták megmenteni – írta a Maszol.ro.

Kilencen voltak érintettek a péntek esti balesetben. Négy, háromhetes és hatéves közötti gyermeket és egy felnőttet kórházba szállítottak. A rendelkezésre álló információk szerint az egész család Tőkés (Groșii Țibleșului) településről tért vissza, ahol halottak napi rendezvényen vettek részt.

Besötétedett miközben hazafele tartottak, ám a szekéren nem voltak fényvisszaverők. A mögöttük közeledő autó vezetője nem vette észre őket időben, és nekihajtott a szekérnek. Az abban utazók mindannyian az útra zuhantak.

A sérülteket a magyarláposi (Târgu Lăpuș) kórházba szállították, ahol azonban az orvosok nem tudták megmenteni a súlyos sérüléseket szenvedett háromhetes csecsemő életét. Ikertestvére nem sérült meg. Egy másik, kétéves gyermek súlyos fejsérülést szenvedett, és speciális vizsgálatokra a nagybányai megyei kórházba szállították. Egy hatéves kisfiú állapota válságos, intubálták, koponyatörése van, és az orvosok prognózisa visszafogott.

A gyermekek édesanyja könnyű sérüléseket szenvedett, édesapjuknak pedig nyílt lábtörése van, de állapota stabil. Az autó vezetője nem sérült meg. A rendőrség megállapította, hogy az autó vezetője nem fogyasztott alkoholt. A szekér vezetője, a gyermekek apjának leheletében azonban 0,91 mg/l tiszta alkoholszintet mértek. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy megállapítsa a tragédia pontos okait.