A Pentagon rábólintott a Tomahawk rakéták átadására Ukrajnának

Az amerikai védelmi minisztérium jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok olyan Tomahawk rakétarendszereket adjon Ukrajnának, amelyek akár ezer kilométer megtételére is alkalmasak, írja a CNN. Ha Donald Trump úgy dönt, ezzel megindulhat a nagy hatótávolságú rakéták átadása az ukránoknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régóta kéri a Tomahawk rendszereket, és korábban úgy tűnt, erre az amerikai elnök is rábólinthat, de Trump végül ejtette a rakéták átadását, amikor tárgyalásra hívta Vlagyimir Putyin elnököt. Ez a békecsúcs lett volna Budapesten, de végül hivatalosan is törölték, mert az orosz fél nem tűnt alkuképesnek.

Kérdés viszont, mennyi konkrét haszna lenne ezeknek a rakétarendszereknek, mert még Amerikának is nagyon kevés van belőle. A rakétának is hívott robotrepülőgépek hatótávja 2500 kilométer, így ezzel az ukránok akár Moszkvát is el tudnák érni.