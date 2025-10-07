Így vetheti be majd Ukrajna az amerikai csodafegyvert

Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, de azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára – írta Jehor Csernyev ukrán parlamenti képviselő, a NATO Parlamenti Közgyűlésében részt vevő ukrán küldöttség vezetője kedden a Facebook közösségi oldalon tett bejegyzésében, amelyet az MTI szemlézett.

„Donald Trump amerikai elnök nem fog olyan gyorsan döntést hozni arról, hogy adjanak-e nekünk Tomahawkokat, mint szeretnénk, mert számukra ez elsősorban a Vlagyimir Putyin orosz elnökre gyakorolt nyomás eszköze lesz, hogy tárgyalásokra kényszerítsék és csak azután a katonai képességeink erősítése” – fogalmazott a képviselő.

Azt írta, hogy Trump nem véletlenül beszél bizonytalanul a döntésről: azt szeretné tisztázni, hogy hogyan fogják ezeket a rakétákat használni. „Minden egyes ilyen lépésnél Putyinnak lehetőséget adnak a visszalépésre és a tárgyalások megkezdésére. Ezért valószínűleg a robotrepülőgép-szállítások és azok használata nagyon fokozatos lesz. Először adnak nekünk, de csak néhány darabot vagy egy-két tucatot, de azonnal nem engedik majd, hogy bevessük, hanem figyelik a Kreml reakcióját” – fejtette ki Csernyev.

Szerinte, ha a Kreml részéről nem lesz reakció, akkor Ukrajna néhánnyal csapást mérhet az orosz határvidékre. „Ha pedig Putyin ezután sem ül le tárgyalni, a hatótávolságot kicsit növelni tudjuk, és a szállítások is valamelyest nőnek. […] Egy idő múlva pedig minden korlátozást feloldanak, kivéve talán a Kreml és közvetlenül Putyin elleni csapásokat” – vélekedett. Szerinte mindez több hónapig is eltarthat.