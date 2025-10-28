A világ idei legerősebb vihara közelít Jamaica felé

Legkevesebb hárman már meghaltak Jamaicában, ahol a világ idei legerősebb vihara csaphat le kedden, és minden előzetes várakozás szerint katasztrofális és életveszélyes helyzetet teremthet az országban, írja a BBC.

A Melissa Hurrikán ereje által már elérte a legmagasabb, 5-ös kategóriát, és jelenleg 282 km/h-s széllökésekkel halad a sziget irányába, de valószínűleg még tovább fog erősödni.

Mivel a hurrikán viszonylag lassan mozog, a szakértők szerint egyes területeken hosszabb ideig kitarthat az özönvízszerű esőzés, ami emeli a földcsuszamlások és áradások kockázatát. A következő négy napban akár 100 cm eső is eshet bizonyos régiókban.

Az amerikai hurrikánközpont adatai alapján a szélerősséget tekintve már biztosan ez a világ idei legerősebb vihara, de 1851 óta ez lehet Jamaica legsúlyosabb hurrikánja is.

A jamaicai kormány a főváros Kingston bizonyos részein már elrendelte az evakuálást. Dana Morris Dixon oktatási miniszter a BBC-nek adott interjújában arról beszélt, a közelgő vihar olyasvalami, amilyet még sosem láttak.

A hurrikán érinti majd Kubát, Haitit, majd a Bahamákat és a Turks- és Caicos-szigeteket is.