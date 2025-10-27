litvániavilniusrepülőtérlezárás
Nagyvilág

Lezárták a repteret a litván fővárosban a berepülő fehérorosz léggömbök miatt

Petras Malukas / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 27. 06:33
Petras Malukas / AFP

Egy héten belül már negyedszer kellett lezárni a repteret a litván fővárosban, Vilniusban,  miután ismeretlen objektumok – feltételezhetően ismét héliumos léggömbök – hatoltak be az ország légterébe – derült ki a litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) közleményéből. Az intézkedés részeként lezárták a Fehéroroszországgal közös határ átkelőit is. A repülőtér forgalmát helyi idő szerint 23:40-ig kellett felfüggeszteni.

Litvánia azt állítja, hogy a léggömböket cigarettacsempészetre használják, és Alakszandr Lukasenka fehérorosz elnöktől várják, hogy véget vessen ennek.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. Előzőleg kedden, pénteken és szombaton, illetve korábban október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe fennakadásokat okozva a helyi repülőterek működésében, ami több mint 10 ezer utast érintett azzal, hogy 70 járatot kellett törölni, más városokba átirányítani vagy az indulását elhalasztani.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kijelölte utódját a palesztin elnök
Kreml: kemény lesz a válasz, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszországot
Utcai tömegverekedés volt Moszkvában, több mint 80 embert vett őrizetbe rendőrség
Gyilkosság borzolja a kedélyeket Szlovéniában, két miniszter lemondott
Így válogatnak a települések a beköltözők közül: térképre vittük az összes önazonossági rendeletet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik