Lezárták a repteret a litván fővárosban a berepülő fehérorosz léggömbök miatt

Egy héten belül már negyedszer kellett lezárni a repteret a litván fővárosban, Vilniusban, miután ismeretlen objektumok – feltételezhetően ismét héliumos léggömbök – hatoltak be az ország légterébe – derült ki a litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) közleményéből. Az intézkedés részeként lezárták a Fehéroroszországgal közös határ átkelőit is. A repülőtér forgalmát helyi idő szerint 23:40-ig kellett felfüggeszteni.

Litvánia azt állítja, hogy a léggömböket cigarettacsempészetre használják, és Alakszandr Lukasenka fehérorosz elnöktől várják, hogy véget vessen ennek.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. Előzőleg kedden, pénteken és szombaton, illetve korábban október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe fennakadásokat okozva a helyi repülőterek működésében, ami több mint 10 ezer utast érintett azzal, hogy 70 járatot kellett törölni, más városokba átirányítani vagy az indulását elhalasztani.