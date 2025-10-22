aradvillamosbaleset
Nagyvilág

Vezető nélkül indult el egy villamos Aradon, nekiment egy másiknak

Joe Klamar / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 22. 14:31
Joe Klamar / AFP

Hét ember megsérült szerdán Aradon egy balesetben, miután egy villamos villamosvezető nélküli indult el a telephelyről és kevéssel utána egy másik, utasokat szállító járműnek ütközött – közölte az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

A villamosbaleset a partiumi város egyik megállójában történt, miután egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető. A jármű mintegy 500 métert haladt, mielőtt egy másik, ugyanazon a vonalon közlekedő, utasokkal teli villamosba ütközött egy megállóban.

A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút – közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta: a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart. A balesetben mindkét jármű megrongálódott – közölte a vállalat.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Georgiai és fehéroroszországi lengyel újságírók kapták a 2025-ös Szaharov-díjat
Hat embert megöltek az orosz drónok és rakéták Ukrajnában
Az orosz árnyékflotta hátterét leleplező oknyomozók kapták az EP újságírói díját
Felzúdultak a pilisborosjenőiek, ezért lemondta a polgármester Menczer Tamás ünnepi beszédét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik