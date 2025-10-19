Azonnali tűzszünetet kötött Pakisztán és Afganisztán

Azonnali tűzszünetben állapodott meg Pakisztán és az afganisztáni tálib kormány – írja a BBC. A megállapodás előkészítésében Törökország és Katar lépett fel közvetítőként. A katari külügyminisztérium közleménye szerint mindkét fél egyetértett „a tartós béke és stabilitás megszilárdítását célzó mechanizmusok” létrehozásában.

Zabihullah Mudzsahid, a tálib korámány nemzetközi szóvivője szerint fontos az „ellenséges akciók” befejezése, a pakisztáni külügyminiszter „a helyes irányba tett első lépésnek” nevezte a megállapodást. Mindkét fél azt állítja, hogy az összecsapások súlyos veszteségeket eredményeztek. Tény, hogy ez volt a legsúlyosabb fegyveres konfliktus azóta, hogy a tálibok az USA vezette nyugati koalíció kivonulás után 2021 augusztusában visszatértek a hatalomba.

A pakisztáni kormányzat régóta vádolja a tálibokat azzal, hogy a Pakisztán területén támadásokat végrehajtó fegyveres csoportoknak nyújtanak menedéket, ezt a tálibok azonban tagadják. Pakisztán megítélése Afganisztánban szintén nem nevezhető jónak. Afganisztán nemrég azzal vádolta Pakisztánt, hogy támadásokat hajtanak végre az afgán fővárosban, Kabulban. A feszültségek ezután éleződtek ki a két ország hegyvidéki határán.

Október 9-én csütörtökön este tíz óra körül robbantás történt az afgán fővárosban, az Abdul Hakk téren, több minisztérium és a nemzeti hírszerző ügynökség közelében. Másnap Afganisztán a szomszédos országot tette felelőssé a piactéri incidensért. Az a hír járta, hogy a támadás célpontja Núr Wali Mehszud, a pakisztáni tálibok vezetője volt. Válaszul a iszlamista csoport egy meg nem erősítetthitelességű hangfelvételt tett közzé, amely azt volt hivatott igazolni, hogy Mehszud életben van.

Az esetet követő napokban az afgán csapatok pakisztáni határállásokat lőttek, amire Pakisztán aknavetőtűzzel és dróncsapásokkal válaszolt. A harcokban több mint harminc afgán civil meghalt és több százan megsebesültek az ENSZ afganisztáni segélymissziója szerint.

A tűzszüneti megállapodást előkészítő küldöttségek ezen a héten érkeztek a katari fővárosba, Dohába, ahol ideiglenes tűzszünetet hirdettek, de a határokon átnyúló csapások tovább folytatódtak. Pénteken a tálibok azt közölték, hogy Pakisztán légicsapást hajtott végre, amelyben nyolcan meghaltak, köztük három krikettjátékos.

Az új megállapodás értelmében a tálibok kijelentették, hogy nem támogatják a pakisztáni kormány ellen támadásokat végrehajtó csoportokat, és a felek kölcsönösen vállalták, hogy tartózkodnak a másik fél biztonsági erőinek, a polgári lakosságának vagy a kritikus infrastruktúrájának megtámadásától.

Pakisztán az afganisztáni tálibok egyik fő támogatója volt, miután 2001-ben, az Egyesült Államok vezetésével végrehajtott inváziót követően a megszálló csapatok elűzték őket. A kapcsolatok azóta azonban megromlottak, miután Iszlámábád azzal vádolta meg a csoportot, hogy menedéket nyújt a pakisztáni táliboknak, amelyek fegyveres felkelést indítottak a kormányerők ellen.