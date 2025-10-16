Az ukránok szerint az oroszok sokkal több ballisztikus rakétával támadták őket az éjjel

Az éjjeli orosz légitámadás Ukrajna ellen abban különbözött a korábbiaktól, hogy a 320 drón mellett 36 rakétát is bevetettek, ezek közül 28 ballisztikus volt – mondta el Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban.

Nyilvánvaló, hogy ezeket a rakétákat kizárólag azok a rendszerek tudják lelőni, amelyek kifejezetten ellenük lettek kifejlesztve, vagyis a Patriot rendszerek

– mutatott rá a szóvivő. Megjegyezte, hogy Ukrajnában jelenleg „zónás objektumvédelmi rendszer” működik. Elmondása szerint a Patriot rendszerek körülbelül 25 kilométeres körzetben képesek ballisztikus célpontokat megsemmisíteni.

Egy város és az ott található létesítmények hatékony védelméhez több ütegre van szükség, hogy a különböző irányokból érkező találatoktól védettek legyenek, mivel a Patriotok technikailag úgy vannak kialakva, hogy bizonyos szögben figyelik a légteret

– tette hozzá. Szavai szerint sok orosz drón nem éri el a célját az elektronikus hadviselésnek köszönhetően. „Az ellenség viszont korszerűsíti a drónjait, ellenállóbbá teszi őket az elektronikus hadviselési rendszerekkel szemben, ezért több eszközre van szükség a korszerűsített változatok hatástalanításához” – emelte ki.

Ihnat kifejtette, hogy a több mint 200 Sahíd kamikaze drón mellett Oroszország Gerbera típusú drónokat is bevetett, amelyek különösen veszélyesek: „akár kétméteresek is lehetnek, és öt kilogramm vagy annál is több robbanóanyagot hordoznak”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon azt írta, hogy az éjjeli orosz támadás az ország középső részében fekvő Vinnicja és Poltava megyéket, valamint az északkeleti szumi régió infrastruktúráját érte.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében Nyizsin városát érte találat, megrongálódott a posta épülete, egy ember megsebesült

– emelte ki. Harkiv megyében az oroszok a létfontosságú infrastruktúrát és az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat egyik egységét támadták. Hozzátette, hogy sérültjei is vannak a támadásnak, de számokat nem közölt.

Zelenszkij kijelentette: „megerősítést nyert, hogy az oroszok kettős terrort alkalmaznak: kazettás lőszert tartalmazó Sahíd drónokkal támadnak, majd második csapást mérnek, hogy megsebesítsék a tűzoltókat és az energetikai szakembereket, akik a károk helyreállításán dolgoznak”.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők arról számoltak be, hogy az éjjel sikeres csapást mértek az oroszországi Szaratov olajfinomító üzemére. A létesítmény Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme, a Rosznyefty olajvállalathoz tartozik. A finomító olajfeldolgozási mennyisége 2020-ban 7,2 millió tonna, 2023-ban pedig 4,8 millió tonna volt – tették hozzá közleményükben.

Az ukrán elnök Olha Resetilovát nevezte ki katonai ombudsmannak. Az ukrán elnöki iroda közlése szerint egy másik rendelettel az államfő felmentette őt a katonák és családtagjaik jogainak védelméért felelős elnöki megbízotti tisztségéből. Az ukrán parlament szeptember közepén döntött a katonai ombudsmani intézmény létrehozásáról, így Resetilova az első, aki ezt a posztot betölti. A katonai ombudsman hivatala az ukrán államfő mellett működő állandó segédszerv lesz, amely biztosítja a civil ellenőrzést a fegyveres erőkhöz tartozók jogainak betartása felett, beleértve az aktív katonákat, a területi közösségek önkéntes alakulatait, a kiképzésen részt vevő tartalékosokat, a megszállt területeken működő ellenállási mozgalom tagjait, valamint a harci műveletekben részt vevő rendvédelmi szervekhez tartozókat is – fejtette ki az elnöki iroda.

(MTI)