Családja körében készültek fotók a magyar állampolgárságú túszról, aki két év után szabadult a Hamász fogságából

Most már biztonságban, a szerettei körében van Omri Miran, az az izraeli-magyar kettős állampolgárságú férfi, aki hétfő reggel végre kiszabadult a Hamász fogságából, ahol több mint két évet töltött el. A férfiról a felesége, Lishay Miran-Lav tett közzé fotókat az X-en, melyeken Omri azt a pólót viseli, amit a gyerekei készítettek neki a hazatérése örömére.

אבא עמרי בבית.

Daddy Omri is Home.

❤️ pic.twitter.com/MrIT2hG51E — Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025

שמחים ומלאי תודה.

אבל האושר שלנו לא שלם בלי החזרת כל החטופים.

אני רוצה לומר למשפחות החטופים החללים שעודם בשבי: עמרי ואני איתכן, עד החטוף האחרון.

עד שלא ישובו כולם, הלב שלנו לא יהיה שלם. pic.twitter.com/mvJu6HEn2p — Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025

Omri Miran az első hét túsz között volt, akiket hétfő reggel a Hamász szabadon engedett. Két társával, Alon Ohelttel, Guy Gilboa-Dalallal együtt mentőhelikopterrel szállították őket kórházba érkezésük után, itt találkozhattak újra a szeretteikkel is.

Az izraeli-magyar kettős állampolgárságú férfiról a foglyul ejtése után két alkalommal is adott információt a Hamász: először 2024 tavaszán, majd egy évvel később is. Utóbbi alkalommal egy propaganda szöveget mondattak fel vele a kamera előtt. Arról beszélt itt, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, és az izraeli politikai vezetés már lemondott a túszokról, az ő felelősségüket emlegette, majd a gondosan megvágott videó egy pontján Donald Trumpot is méltatta, mint olyan nagyhatalmú vezetőt, aki képes lehet véget vetni a konfliktusnak.

Omri Mirant 2023 október 7-én rabolták el dzsihadista fegyveresek az otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védeni. Ez azt is jelenti, hogy a Hamász Izraelben elkövetett vérengzése, és így az új konfliktus kirobbanása óta a terroristák fogságában volt.