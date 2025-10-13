Családja körében készültek fotók a magyar állampolgárságú túszról, aki két év után szabadult a Hamász fogságából

Most már biztonságban, a szerettei körében van Omri Miran, az az izraeli-magyar kettős állampolgárságú férfi, aki hétfő reggel végre kiszabadult a Hamász fogságából, ahol több mint két évet töltött el. A férfiról a felesége, Lishay Miran-Lav tett közzé fotókat az X-en, melyeken Omri azt a pólót viseli, amit a gyerekei készítettek neki a hazatérése örömére.
אבא עמרי בבית.
Daddy Omri is Home.
❤️ pic.twitter.com/MrIT2hG51E
— Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025
שמחים ומלאי תודה.
אבל האושר שלנו לא שלם בלי החזרת כל החטופים.
אני רוצה לומר למשפחות החטופים החללים שעודם בשבי:
עמרי ואני איתכן, עד החטוף האחרון.
עד שלא ישובו כולם, הלב שלנו לא יהיה שלם. pic.twitter.com/mvJu6HEn2p
— Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025
Omri Miran az első hét túsz között volt, akiket hétfő reggel a Hamász szabadon engedett. Két társával, Alon Ohelttel, Guy Gilboa-Dalallal együtt mentőhelikopterrel szállították őket kórházba érkezésük után, itt találkozhattak újra a szeretteikkel is.
Az izraeli-magyar kettős állampolgárságú férfiról a foglyul ejtése után két alkalommal is adott információt a Hamász: először 2024 tavaszán, majd egy évvel később is. Utóbbi alkalommal egy propaganda szöveget mondattak fel vele a kamera előtt. Arról beszélt itt, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, és az izraeli politikai vezetés már lemondott a túszokról, az ő felelősségüket emlegette, majd a gondosan megvágott videó egy pontján Donald Trumpot is méltatta, mint olyan nagyhatalmú vezetőt, aki képes lehet véget vetni a konfliktusnak.
Omri Mirant 2023 október 7-én rabolták el dzsihadista fegyveresek az otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védeni. Ez azt is jelenti, hogy a Hamász Izraelben elkövetett vérengzése, és így az új konfliktus kirobbanása óta a terroristák fogságában volt.