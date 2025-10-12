Több tucat katona halt meg a hétvégén kitört afgán-pakisztáni harcokban

Összecsapások törtek ki a hét végén az afganisztáni-pakisztáni határon, a tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért. Pakisztán válaszul lezárta két, Afganisztánnal határos átkelőjét.

Enájatullah Hvárizmi, a tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intéz afgán területek ellen. Hozzátette, hogy a támadásokban 58 pakisztáni katona vesztette életét.

Az Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők a többi között tüzérségi támadást intéztek Pakisztán határ menti térsége ellen. Hozzátette, hogy a támadást viszonozták és lelőttek három, a gyanú szerint robbanószerkezettel megrakott afgán drónt.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, erős és hatékony választ helyezve kilátásba. „Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében” – szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy terroristákat bújtat.

Iszlámábád emellett vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék vitás ügyeiket. Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.

Fighting broke out between the security forces of Afghanistan and Pakistan tonight. “In retaliation for the air strikes by Pakistani forces,” Taliban border forces in the east engaged in heavy clashes against Pakistani forces’ posts in various border areas,” the Afghan… pic.twitter.com/0Q3PLltOqU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 11, 2025

(MTI)