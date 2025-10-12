afganisztánpakisztánháború
Nagyvilág

Több tucat katona halt meg a hétvégén kitört afgán-pakisztáni harcokban

Wakil KOHSAR / AFP
A tálib kormány szóvivője bejelenti, hogy zárva vannak a két ország közti határok.
24.hu
2025. 10. 12. 10:07
Wakil KOHSAR / AFP
A tálib kormány szóvivője bejelenti, hogy zárva vannak a két ország közti határok.

Összecsapások törtek ki a hét végén az afganisztáni-pakisztáni határon, a tálib védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt Pakisztán Kabul elleni légicsapásáért. Pakisztán válaszul lezárta két, Afganisztánnal határos átkelőjét.

Enájatullah Hvárizmi, a tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intéz afgán területek ellen. Hozzátette, hogy a támadásokban 58 pakisztáni katona vesztette életét.

Az Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők a többi között tüzérségi támadást intéztek Pakisztán határ menti térsége ellen. Hozzátette, hogy a támadást viszonozták és lelőttek három, a gyanú szerint robbanószerkezettel megrakott afgán drónt.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, erős és hatékony választ helyezve kilátásba. „Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében” – szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy terroristákat bújtat.

Iszlámábád emellett vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék vitás ügyeiket. Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Joe Biden megkezdte a sugárkezelést
Lövöldözés volt egy német kisvárosban
People: Diane Keaton egészsége hirtelen leromlott az elmúlt hónapokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik