Videón az egyik legnagyobb orosz olajfinomítóra mért újabb ukrán csapás

2025. 10. 04. 15:30

Ukrán dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Szentpétervártól délkeletre lévő Kirisiben található létesítményben tűz ütött ki – közölte Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója. A mostani néhány héten belül már a második csapás a finomító ellen.

A kormányzó a Telegramon azt írta, hogy az orosz légvédelem hét drónt lőtt le. A kirisi ipari övezetben felcsapó lángokat később eloltották.

A Szentpétervártól 110 kilométerre levő kirisi olajfinomító a Szurgutnyeftyegaz olaj- és gázipari cég tulajdona, évi kapacitása közel 20 millió tonnára tehető.

Az orosz hadsereg állítása szerint az éjszaka 117 ukrán drónt semmisítettek meg az ország területén.

