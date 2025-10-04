Videón az egyik legnagyobb orosz olajfinomítóra mért újabb ukrán csapás

Ukrán dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Szentpétervártól délkeletre lévő Kirisiben található létesítményben tűz ütött ki – közölte Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója. A mostani néhány héten belül már a második csapás a finomító ellen.

A kormányzó a Telegramon azt írta, hogy az orosz légvédelem hét drónt lőtt le. A kirisi ipari övezetben felcsapó lángokat később eloltották.

Ukrajinské drony zasáhly ropnou rafinerii Kiriši nedaleko rusského Petrohradu. Bylo slyšet několik mohutných výbuchů. pic.twitter.com/Ty9wnHYmCu — 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) September 14, 2025

A Szentpétervártól 110 kilométerre levő kirisi olajfinomító a Szurgutnyeftyegaz olaj- és gázipari cég tulajdona, évi kapacitása közel 20 millió tonnára tehető.

Az orosz hadsereg állítása szerint az éjszaka 117 ukrán drónt semmisítettek meg az ország területén.