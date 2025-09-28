Yuval Noah Harari: Ukrajna megnyerheti a háborút

Yuval Noah Harari szerint a harcok kimenetele még bizonytalan, de Putyin fő célja, az ukrán nemzeti függetlenség megszüntetése elbukott, Ukrajnának pedig minden esélye megvan, hogy végül meg is nyerje a háborút. A sztártörténész úgy véli: a frontvonal évek óta alig mozdult, Oroszország képtelen stratégiai jelentőségű városokat elfoglalni, a hadsereg 2025-re 200–300 ezer halott és sebesült árán is csak Ukrajna területének 0,6%-át tudta megszerezni – idézi a Portfólió a The Financial Times véleménycikkét

Yuval Noah Harari szerint az orosz-ukrán háború Moszkva részéről az első világháború nyugati frontját idézi: rengeteg emberáldozat apró, stratégiailag jelentéktelen területekért. Ukrajna tudatosan, taktikai visszavonulásokkal kíméli katonáit, hagyja, hogy az oroszok értelmetlen támadásokban vérezzenek el. A tengeren és a levegőben is komoly ukrán sikerek születtek, Oroszország tengerészeti fölénye gyakorlatilag megszűnt és az orosz légierő is komoly veszteségeket szenvedett el.

A világhírű történész-filozófus emlékeztetett rá, hogy ezt Ukrajna úgy érte el, hogy egyetlen NATO-katona sem harcol közvetlenül a fronton, sokáig fejlett fegyverzethez sem jutott hozzá. Ha azonnal megkapta volna a nyugati fegyvereket, Harari szerint akár 2022 végére vagy 2023 nyarára véget érhetett volna a háború.

Harari azt írja: a háború leggyengébb pontja már nem Ukrajna katonai ereje, hanem a Nyugat elszántsága. Az ukrán haderő 1 millió tapasztalt katonából áll, míg a legnagyobb európai hadseregek (lengyel, német, francia) 200 ezresek, zömmel harci tapasztalat nélkül, ami azt jelenti, hogy ha Oroszország megtámadná Európát, és az USA nem avatkozna be, az ukrán hadsereg lenne Európa legfontosabb védvonala.

Szerinte Putyin azért próbálja elhitetni, hogy győzelme elkerülhetetlen, mert azt reméli, Zelenszkijt szövetségesei ráveszik a megadásra, ám ez a katasztrófa lenne a NATO-államok számára is, mert hitelük mellett feláldoznák fő védvonalukat. Egy háború ugyanakkor nem pusztán területszerzésről, rombolásról szól, hanem politikai célok eléréséről, Ukrajna pedig már elérte a legfontosabbat: világossá tette, hogy létező, élő nemzet, amely kész függetlensége védelmére.

„A nemzeteket nem földdarabok vagy vércseppek alkotják, hanem történetek, képek és emlékek az emberek fejében” – írja Harari. A háború emléke, az orosz atrocitások, az ukrán áldozatok története generációkon át fenntartja majd az ukrán nemzeti öntudatot. És ez az, ami végső soron Ukrajna győzelmét biztosítja.

Yuval Noah Harari a 24.hu-nak azt mondta: a vezetők felelőssége ma hatalmas, mert az emberiségnek talán története legfontosabb döntéseit kell meghoznia. Arról is beszélt, milyen könyveket ajánlana Orbán Viktornak, hogy a kormányfő jobban értse a világot.