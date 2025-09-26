gripenlettországlégtérsértésnato
Orosz katonai gépek sértették meg a NATO légterét, magyar Gripeneket riasztottak

2025. 09. 26. 12:14

Magyar Gripeneket riadóztattak csütörtökön a litvániai Siauliai város bázisáról, hogy azonosítsanak és kísérjenek öt orosz katonai repülőgépet Lettország partjainál a NATO légtere közelében

– írja az MTI a NATO Légi Parancsnokságának tájékoztatása alapján.

A Balti-tenger fölött észlelt orosz repülőgépek között volt három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép, amely nem tartotta be a nemzetközi repülésbiztonsági szabályokat. A lett védelmi miniszter az esettel kapcsolatban az országos rádiónak azt mondta: az orosz harci repülőgépek elfogása mutatja, hogy a NATO fokozott éberséggel cselekedett, és ezentúl még ennél is aktívabban fog fellépni. Megjegyezte, egyre többször fordul elő, hogy orosz katonai repülőgépek megközelítik vagy megsértik a NATO légterét.

