Métereken múlt két utasszállító repülőgép ütközése Nizzában – hogyan történhetett ez meg?

Kis híján az évszázad legsúlyosabb légikatasztrófája következett be vasárnap késő este a nizzai Cote d’Azur repülőtéren. Ez mindössze három méteren múlt: ennyi választott el egy landoló repülőgépet attól, hogy egy felszálláshoz készülő gépbe csapódjon.

A Nouvelair légitársaság Tuniszból érkező gépe zavaros időjárási körülmények között közelítette meg a dél-franciaországi légikikötőt, majd meg is kísérelte a leszállást, csakhogy a két futópálya közül rosszat vett célba, azt, amelyikre már kigurult és indulási pozíciót vett fel az Easyjet Nantes-ba induló utasszállítója.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem következett be több száz ember életét követelő tragédia. A jelentések szerint amikor a Nouvelair járata a pálya fölé ért, mindössze 15 méterrel haladt a pályaküszöb felett azon a ponton, ahol a másik gép még felszállásra várakozott. Az ekkor keletkezett turbulenciába mindkét gép beleremegett.

Azt nem tudni, hogy ekkor földet értek-e, vagy még a levegőben döntést hozva megszakították a leszállást, az viszont biztos, hogy 12 perccel később a másik, számukra eredetileg kijelölt pályán sikeresen leszálltak.

Not nice, not nice at all. A Nouvelair A320 passed over an easyJet A320 lined up for departure in Nice by just a few feet last night. The French BEA is investigating what it classifies as a serious incident. Details and data: https://t.co/E0ZBMEh4TY pic.twitter.com/O6ZBhe8pNx — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

Hogy nem vették észre egymást a pilóták? És miért nem szóltak közbe a légiirányítók? Egyáltalán: ki hibázhatott, és előfordulhat-e máshol is hasonló eset? Szakértőkkel jártunk utána a történetnek.