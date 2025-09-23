légiközlekedésrepülésnizzafranciaország
Nagyvilág

Métereken múlt két utasszállító repülőgép ütközése Nizzában – hogyan történhetett ez meg?

Laetitia Notarianni / Hans Lucas / AFP
admin Vaskor Máté
2025. 09. 23. 18:32
Laetitia Notarianni / Hans Lucas / AFP
Vasárnap késő este kis híján a XXI. század legsúlyosabb légikatasztrófája történt, amikor egy landoló repülőgép rossz futópályára érkezett, ahonnan egy másik gép épp felszállni tervezett. Szakértőkkel jártunk utána, milyen hibák vezethettek a döbbenetes esethez.

Kis híján az évszázad legsúlyosabb légikatasztrófája következett be vasárnap késő este a nizzai Cote d’Azur repülőtéren. Ez mindössze három méteren múlt: ennyi választott el egy landoló repülőgépet attól, hogy egy felszálláshoz készülő gépbe csapódjon.

A Nouvelair légitársaság Tuniszból érkező gépe zavaros időjárási körülmények között közelítette meg a dél-franciaországi légikikötőt, majd meg is kísérelte a leszállást, csakhogy a két futópálya közül rosszat vett célba, azt, amelyikre már kigurult és indulási pozíciót vett fel az Easyjet Nantes-ba induló utasszállítója.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem következett be több száz ember életét követelő tragédia. A jelentések szerint amikor a Nouvelair járata a pálya fölé ért, mindössze 15 méterrel haladt a pályaküszöb felett azon a ponton, ahol a másik gép még felszállásra várakozott. Az ekkor keletkezett turbulenciába mindkét gép beleremegett.

Azt nem tudni, hogy ekkor földet értek-e, vagy még a levegőben döntést hozva megszakították a leszállást, az viszont biztos, hogy 12 perccel később a másik, számukra eredetileg kijelölt pályán sikeresen leszálltak.

Hogy nem vették észre egymást a pilóták? És miért nem szóltak közbe a légiirányítók? Egyáltalán: ki hibázhatott, és előfordulhat-e máshol is hasonló eset? Szakértőkkel jártunk utána a történetnek.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump nem említette név szerint Magyarországot, de hazánkat is bírálta az ENSZ Közgyűlésén
Szupertájfunra készülnek Hongkongban – galéria
Macront feltartóztatták Trump konvoja miatt, végül gyalog folytatta útját New York utcáin
Lengyel külügyminiszter: Oroszország ne jöjjön ide panaszkodni, ha legközelebb lelőjük a lengyel légtérbe belépő orosz gépet
Videóüzenetben reagált a rendőrség az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt lejárató cikkre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik