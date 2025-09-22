Orbán Viktor ismét elnökként fogadta Milorad Dodikot, aki már nem elnök

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A miniszterelnök stábja ugyan elnökként hivatkozik Milorad Dodikra, de valójában már nem az. Bár sokáig nem volt hajlandó elismerni, hogy a boszniai bíróság jogerős ítélete megfosztotta őt mandátumától, végül hivatalosan is lemondott elnöki jogköreiről.

Ezzel eldőlt, hogy az elnöki jogkörök Davor Pranjić alelnökhöz kerülnek, aki pénteken alá is írta az erre vonatkozó törvénymódosítást kihirdető rendeletet, amit közzé is tettek az ország hivatalos közlönyében. Hogy Dodik pontosan hogyan mondott le, nem egyértelmű, de ahhoz, hogy Pranjić aláírhassa a rendeletet, neki kell az elnöknek lennie, ami bizonyítja, hogy megtörtént.

A boszniai bíróság még augusztusban elutasította Dodik fellebbezését, így véglegessé vált, hogy elveszítette elnöki tisztségét. A választási bizottság korábban egyhangúlag döntött a megbízatás visszavonásáról, de a határozat csak a fellebbezés elutasításával emelkedett jogerőre. A politikust augusztus 1-jén jogerősen egyéves börtönbüntetésre ítélték, valamint hat évre eltiltották a közhivatal viselésétől.

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel jó barátságot ápoló Dodik, aki augusztus elején a Karmelitában járt, majd szeptemberben Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta, korábban többször kijelentette, hogy nem ismeri el Bosznia-Hercegovina bíróságát, amelyet szerinte alkotmányellenesen működtetnek, és ítéleteit sem hajlandó elfogadni. Hasonlóképpen vitatta a szövetségi választási bizottság (CIK) döntését is, amely megvonta tőle elnöki mandátumát.