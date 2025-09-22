jimmy kimmelabcdisneyusa
Nagyvilág

Kedden visszatér Jimmy Kimmel műsora

Frederic J. BROWN / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 22. 21:50
Frederic J. BROWN / AFP

Kedden folytatódik Jimmy Kimmel műsora az amerikai ABC csatornán, jelentette be a cég. A csatorna tulajdonosa, a Disney napokkal ezelőtt jelentette be, hogy Kimmel műsorát felfüggesztik, miután az amerikai szövetségi médiahatóság vezetője nyíltan megfenyegette a műsort.

Brandon Carr problémája az volt, hogy Kimmel tévesnek értelmezhető mondatokat mondott a monológjában Charlie Kirk aktivista gyilkosáról. Carr közölte, hogy a cégnek lépnie kell, ha nem akarja, hogy a szabályozók lépjenek. A Disney egy nagy vállalatfelvásárlás előtt állt, amelyhez a szabályozó hatóság engedélye is kellett.

Kimmel műsorának levétele miatt rengetegen tiltakoztak állami cenzúrára hivatkozva.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor ismét elnökként fogadta Milorad Dodikot, aki már nem elnök
Putyin: Oroszország minden fenyegetésre képes reagálni, de hajlandó tartani magát a START-megállapodáshoz
A háború ellenére az elmúlt hetekben haszid zsidók tömegei utaztak Ukrajnába
Trump segít, ha Oroszország megtámadja Lengyelországot vagy a balti államokat
Magyar Péter elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik