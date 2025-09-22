Kedden visszatér Jimmy Kimmel műsora

Kedden folytatódik Jimmy Kimmel műsora az amerikai ABC csatornán, jelentette be a cég. A csatorna tulajdonosa, a Disney napokkal ezelőtt jelentette be, hogy Kimmel műsorát felfüggesztik, miután az amerikai szövetségi médiahatóság vezetője nyíltan megfenyegette a műsort.

Brandon Carr problémája az volt, hogy Kimmel tévesnek értelmezhető mondatokat mondott a monológjában Charlie Kirk aktivista gyilkosáról. Carr közölte, hogy a cégnek lépnie kell, ha nem akarja, hogy a szabályozók lépjenek. A Disney egy nagy vállalatfelvásárlás előtt állt, amelyhez a szabályozó hatóság engedélye is kellett.

Kimmel műsorának levétele miatt rengetegen tiltakoztak állami cenzúrára hivatkozva.