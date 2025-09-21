Donald Trump is ott lesz a Charlie Kirk emlékünnepségén, 100 ezres tömeget várnak Arizonába

Donald Trump és J. D. Vance is ott lesz a meggyilkolt jobboldali aktivista, Charlie Kirk vasárnapi emlékünnepségén Arizonában. Az előzetes becslések szerint a 100 ezer főt is meghaladhatja a részt vevők száma.

A glendale-i State Farm stadionban tartandó szertartás kapuit helyi idő szerint reggel 8 órakor nyitják. A tömeg azonban már órákkal korábban megduzzadt, a sietség oka, hogy a stadion csak 63 400 fő befogadására alkalmas. A szervezők közlése szerint a belépés érkezési sorrendben történik.

Charlie Kirket, az amerikai elnök támogatóját és szövetségesét szeptember 10-én egy egyetemi rendezvényen lőtték le. A gyilkosság sokkolta az amerikai közéletet, a republikánusok mellett a demokraták is elítélték az akciót. A 22 éves Tyler Robsinsont a Trump-támogató apja adta fel a hatóságoknak.

A Guardian szerint a gyilkosság miatt a Trump adminisztráció számos tagja fenyegetőzött már bosszúval, mindenki célpontba kerület, akiről úgy ítélik meg, hogy nem gyászolta meg kellőképpen Kirk halálát.

Vance is megfogadta, hogy fellép azokkal a csoportokkal szemben, amelyek Kirk halálát és az ellenfeleik elleni politikai erőszakot ünneplik. A gyilkosság következtében több tucat ember vesztette el az állását, vagy kapott büntetést, köztük Jimmy Kimmel műsorvezető, akinek a műsorát a Kirkkel kapcsolatos megjegyzések miatt leállították.

A Fox News beszámolója szerint a szövetségi rendvédelmi szervek ugyanolyan biztonsági intézkedésekkel kezelik az eseményt, mint a Super Bowlt.