Története legnagyobb katonai parádéját tartotta meg Szerbia

Az ország történetének legnagyobb katonai díszszemléjét tartotta meg a szerb kormány szombaton a főváros Új-Belgrád városrészében, ahol több mint tízezer katona felvonulása mellett harckocsikat, rakétarendszereket és vadászgépeket is bemutattak – írja az MTI.

Aleksandar Vucic államfő a szemle megtekintésekor azt mondta: a felvonulás bizonyítja, hogy Szerbia képes megvédeni függetlenségét és szuverenitását, valamint elrettenteni minden külső támadót. A bemutatón a hazai gyártású fegyverek mellett izraeli PULS rakéta-sorozatvetőket, az Egyesült Arab Emírségektől beszerzett drónokat, orosz harckocsikat és külön járművekre szerelt, HQ-22 típusú kínai légvédelmi rakétarendszereket is felvonultattak.

Külön figyelmet kapott, hogy a francia légierő Rafale típusú vadászgépei is bemutatkoztak a rendezvényen, mivel a szerb kormány további 12 gépet rendelt ebből a típusból.

A szakértők figyelmét leginkább a PULS rakéta-sorozatvetők keltették fel, amelyek 300 kilométeres hatótávolságukkal a legtöbb balkáni ország fővárosát is elérnék. A parádét bírálatok is érték: az ellenzék politikai eszközként emlegette a hadsereg felvonultatását, miközben jogvédők szerint állami dolgozókat buszokkal vittek a rendezvényre, a tiltakozókat pedig a rendőrség távol tartotta az esemény helyszínétől.