Erős földrengés rázta meg Oroszország keleti részét

AFP
24.hu
2025. 09. 13. 06:37
Újabb, az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint 7,4-es erősségű földrengést észleltek az Oroszország keleti részén lévő Kamcsatkán szombatra virradóra, a földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek.

A tájékoztatás szerint a földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 111 kilométerre keletre volt, 39,5 kilométeres mélységben. Károkról és áldozatokról egyelőre nem tudni.

A térségben július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet. Az akkori rengések miatt több millió embert kellett kitelepíteni a Csendes-óceán partjainál, a többi között Japánban és Ecuadorban is. A földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű földmozgás követte.

