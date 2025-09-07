Először ért orosz rakétatalálat ukrán kormányzati épületet

Egy kijevi kormányépület is megsérült az orosz támadásban a vasárnap kora reggeli órákban – erősítette meg az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko.

Ez volt az első alkalom, hogy az első számú kormányzati épületet közvetlen találat érte.

Az ukrán légierő közlése szerint az oroszok rekordmennyiségű drónt és rakétát indítottak az éjszakai támadás során: mindent egybevéve több mint 800-at.

A jelentés szerint

9 rakéta és 56 drón 37 helyszínt talált el, a lelőtt szerkezetek roncsai pedig további nyolc helyen hullottak a földre.

A miniszterelnök közölte: a kormányépület teteje és felső szintjei is megsérültek. „Az ellenség nap mint nap rettegésben tartja az egész országot” – írta közösségi oldalán.

A BBC helyszíni tudósítója azt írta, a kora reggeli órákban hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba, a kijevi Majdan vagy Függetlenség tér mögül. Ezt követően két orosz cirkálórakétát látottak, amint elképesztő sebességgel földet érnek, ami után újabb robbanás rázta meg a környéket. Megjegyezte: ritka, hogy orosz rakéták és drónok a város központját veszik célba, mivel itt különösen erős a légvédelem. Ezúttal azonban úgy tűnik, sikerült túlterhelniük a rendszert.

A Kijev elleni támadásban továbbá raktárak és lakóépületek is megsérültek, egy 32 éves nő és kéthónapos fia életét vesztette egy otthonukat ért találat miatt.