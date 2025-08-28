Támadás áldozata lett szerda délután a volt lengyel egészségügyi miniszter, Adam Niedzielski az ország keleti részében fekvő Siedlce városában: a politikust ketten verték össze a nyílt utcán, a támadásnak pedig a híradások szerint ahhoz van köze, hogy a koronavírus-járvány idején Niedzielski vezette a lengyel egészségügyi tárcát.

Brutális támadás áldozata lettem. Két férfi megvert, miközben azt kiabálták: »Halál a hazaárulókra!« Arcon ütöttek és rúgdaltak, mikor már a földön feküdtem. Néhány másodpercig tartott, aztán az elkövetők elmenekültek

– idézi Niedzielskit a Politico.

A lap a lengyel hatóságokra hivatkozva azt írja, hogy a támadás egy étterem előtt történt, a két elkövető hosszasan szidalmazta az előző lengyel kormány járványügyi intézkedéseit, majd a dolog tettlegességig fajult. A politikust kórházba vitték, testén számos zúzódással, de komolyabb belső sérülést nem szenvedett.

A rendőrség még szerda este elfogott egy 35 és egy 39 éves férfit, akiket az elkövetéssel gyanúsítanak, az ügymenet szerint csütörtök este hallgatják ki őket, ezt követően több információt is megoszt majd a rendőrség a nyilvánossággal.

Adam Niedzielski 2020 és 2023 között volt Lengyelország egészségügyi minisztere Mateusz Morawiecki PiS-kormányában. A járvány kitörését követően döntő szerepe volt a kormány járványügyi politikájának kialakításában, így az oltási kampányokhoz és a szigorító intézkedések meghozatalához is köthető a neve.