A következő választásra 16 évre csökkentik a választási korhatárt Nagy-Britanniában, közölte a brit kormány csütörtökön, írja a Guardian.

A reform indoklásuk szerint igazságosabb a 16 és 17 évesek számára, akik dolgozhatnak és a katonaságban is szolgálhatnak ebben az életkorban az országban.

Ezzel jogegységi célokat is szolgálnak, és a munkáspárti kormányzat egyik választási ígéretét is teljesítik. A jelentős autonómiát élvező Skóciában és Walesben a parlamenti választáson már jelenleg is 16 éves kortól lehet voksolni.

Újdonság lesz még a soron következő voksoláson, hogy a szavazók a jövőben bankkártyával vagy veteránigazolvánnyal is igazolhatják magukat a szavazásnál. A regisztráció is egyszerűbb les továbbá a szavazókedv növelése érdekében.